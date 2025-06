PTA peatas Lääne-Virumaal lammaste ebaseadusliku religioosse tapmise

Kinnistul olevast laudahoonest leidsid PTA ametnikud 24 nülitud lambarümpa ja kaks nülgimata lambakeret, lisaks rupsi ja loomseid kõrvalsaaduseid. Samal ajal ootas veel 14 märgistamata lammast aedikus oma saatust.

PTA reageeris saabunud vihjele nelja ametniku saatmisega väidetavasse toimumiskohta.

"Tegutsesime operatiivselt, sest vihjatud asukohas ei ole tegevusloaga tapamaja ehk seal ei tohi loomi tappa," sõnas PTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Olev Kalda.

Kuna sündmus oli vaja võimalikult kiiresti kontrolli alla saada, kaasati ka politsei- ja piirivalveameti kiirreageerijad.

"Tapatoiminguid oli tehtud äärmiselt antisanitaarsetes tingimustes. Andsime lammaste omanikule korralduse toimingud lõpetada, mis ka täideti," kirjeldas Kalda.

Sündmuspaigal viibis lisaks kinnistu omanikule veel kolm isikut. Omanik kinnitas, et lambad tapeti ja töödeldi eesmärgiga müüa nende liha islamiusulistele ostjatele.

Põllumajandusloomade religioossel eesmärgil tapmine on lubatud üksnes usuühingu liikmete tarbeks, aga alles pärast taotluse esitamist ja PTA otsust religioosset tapmist lubada.

Eeltingimuseks on, et tapmine toimub vastava õiguse saanud ettevõttes, milles on täidetud erinevates õigusaktides kehtestatud hügieeni- ja loomade heaolu tagamise nõuded.

Juba tapetud 26 lamba lihakehad ja rups tunnistati inimtoiduks kõlbmatuks ning AS Vireen transportis selle utiliseerimisele.

PTA jätkab juhtumi menetlemist.