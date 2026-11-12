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Soome maksuamet avaldas 2025. aastal enim teeninud inimeste nimekirja

Välismaa
Soome maksuamet avaldas 2025. aastal enim teeninud inimeste nimekirja
Soome maksuamet avaldas 2025. aastal enim teeninud inimeste nimekirja Autor/allikas: Petteri Bülow / Yle, Eetu-Mikko Pietarinen / Yle
Välismaa

Soome maksuamet avaldas neljapäeval maksuandmete nimekirja, kus on kirjas riigi suurimad tuluteenijad 2025. aastal. Kõige rohkem raha teenis taas tehnoloogiafirma Wolt asutaja Miki Kuusi.

Toidutranspordiga tegeleva Soome tehnoloogiafirma Wolt asutaja Kuusi oli edetabeli tipus juba neljandat aastat järjest. Ta teenis mullu ligi 132 miljonit eurot ja maksis üle 64 miljoni euro makse. 

Teisel kohal on ettevõtja Risto Siilasmaa, kes teenis 64 miljonit eurot. Kolmandaks tõusis Iraanist Soome kolinud Saber Kordestanchi, kes on tarkvaraettevõtte Hostaway üks asutajatest ja omanikest. Tema sissetulek ulatus 43 miljoni euroni. Edetabelis oli ka teisi välismaise taustaga ettevõtjaid, näiteks hollandlane Rob Blaauwgeers. 

Esimene naine edetabelis oli Wolti tegevjuht Marianne Vikkula, kes paiknes 17. kohal. Edetabeli noorim alla 30-aastane inimene oli 2007. aastal sündinud Riia Naatula. Tema kapitalitulu ulatus 3,7 miljoni euroni. 

Endine peaminister Sanna Marin teenis eelmisel aastal kokku 1,2 miljonit eurot, mis tõi talle sissetulekute edetabelis 912. koha. Praeguse peaministri Petteri Orpo sissetulek oli märksa väiksem, ulatudes 243 000 euroni. Orpo oli siiski valitsuse liikmete seas suurima sissetulekuga, talle järgnes kaitseminister Antti Häkkänen, vahendas Yle.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

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