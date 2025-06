Soome tööandjad teevad töötajatele ka vabal ajal alkoholiluuret

Soome töötervishoiuarstid on kasutusele võtnud alkoholimarkeri ehk PEth-testi, mis näitab tööandjale, kui palju inimene on vabal ajal alkoholi tarbinud. Töötajad salajase testimisega päri ei ole ning tunnevad, et tööandjad tungivad nende eraellu.

Soome ametiühingute keskliidu teatel on nendeni viimasel ajal jõudnud paarkümmend juhtumit, kui tööandja on lasknud töötervishoiukontrolli varjus teha töötajatele alkoholimarkeri ehk PEth-testi ning selle halva tulemuse korral töötaja palgata puhkusele saatnud või lausa vallandanud. Paljudel puhkudel ei ole töötajale isegi öeldud, et selline test tehakse.

Kõige sagedamini on alkotestimine kasutusel transpordivaldkonnas, aga ka ehitussektoris ja isegi kontoritööl.

Vedurijuht Kimmo Eloranta ütles Soome ringhäälingule Yle antud intervjuus, et peab seda enda eraellu tungimiseks.

"Alkoholi kasutamine on vaba aja tegevus ja see ei ole minu meelest tööandja asi ega käi töötervishoiu alla," ütles Eloranta.

Ta lisas, et teab kolleege, kes on kuu aega enne tööandja määratud tervisekontrolli hoidunud isegi saunajärgsest õllest.

Yle kogus inimeste kogemusi alkomarkeri testi tagajärgedest. Paljud peavad ebaeetiliseks sellise analüüsi tegemist ilma inimese teadmata.

Üks naine rääkis kogemusest, kus töötervishoiuarst teatas, et näit on pisut üle normi ja ähvardas ühendust võtta lastekaitsetöötajatega. Üks mees avaldas pahameelt, et tööandja tahab kontrollida töötaja vaba aja veetmist ning alkoholist tehaksi niiviisi keelatud aine, kuigi see seda ei ole.

Tööõiguse emeriitprofessor Seppo Koskinen ütles väljaandele Helsingin Sanomat, et sellise tööandja tellitud testi tegemisele ei ole seaduslikku alust. Vabal ajal seadusliku alkoholi tarvitamise eest töötaja suhtes meetmete rakendamisega rikub tööandja eraelu puutumatuse põhimõtet.

Tööandjate keskliidu EK ekspert Auli Rytivaara peab sellist testimist õigeks ning põhjendab seda tööturvalisuse ja ennetustegevusega.

"Kui elukutselise autojuhi tervis ei ole korras, siis surmaga lõppenud õnnetus tekitab suurt kahju väga laiale inimeste ringile," selgitas Rytivaara.

Soome transpordisektori arstide ühenduse aseesimees Heta Lindblom selgitas, et alkoholimarkeri testi kasutavad töötervishoiuarstid inimese töövõime määramiseks, aga konkreetseid testitulemusi tööandjale avalikustada ei tohi.

Emeriitprofessor Seppo Koskinen tõdes, et töötajate alkoholitarvitamise testimine ei ole praegu seadustega reguleeritud, aga seda oleks vaja.