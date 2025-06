USA valitsuse turvamehed vägivallatsesid California senaatori kallal

"Mina olen senaator Alex Padilla. Mul on küsimusi ministrile," ütles Padilla Los Angeleses toimunud pressiüritusel, kus Noem käsitles linnas vallandunud meeleavaldusi, millega protestiti president Donald Trumpi algatatud haarangute vastu immigrantide tabamiseks.

"Käed eemale," ütles 52-aastane Padilla turvaagentidele enne, kui ta ruumist välja talutati. Sotsiaalmeedias jagatud video kohaselt lükkasid kolm turvameest ta pärast pressiruumist väljumist koridoris pikali ja panid ta käed selja taha raudu.

If that's what they do to a United States Senator with a question, imagine what they do to farm workers, day laborers, cooks, and the other nonviolent immigrants they are targeting in California and across the country. Or any American that dares to speak up.



I will not stop… pic.twitter.com/TUgT060yx2