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USA senatis ületas Vene sanktsioonide eelnõu esimese olulise takistuse

Välismaa
Kapitoolium
Kapitoolium Autor/allikas: Urmet Kook
Välismaa

Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõu ületas teisipäeval USA Senatis esimese olulise takistuse. Samal ajal kohtus Kongressis senaatoritega Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kutsudes Ühendriike survet Moskvale veelgi suurendama.

USA senatis liigutakse edasi vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami algatatud Venemaa-vastaste sanktsioonide eelnõuga. Senaatorid otsustasid häältega 86–12 võtta eelnõu menetlusse, ületades sellega esimese olulise protseduurilise takistuse. Eelnõu võib jõuda lõpphääletusele juba hiljem sel nädalal.

Senati vähemuse demokraadist juht Chuck Schumeri sõnul on Ukraina president Volodõmõr Zelenski öelnud, et Ukraina on sõjas initsiatiivi haaramas ning seda on ka näha Ühendriikidesse.

"Lindsey Graham pühendas oma viimased elupäevad sellele, et aidata Ukrainal võita. Meie peame tegema sama nii lähipäevil, -nädalatel kui ka -kuudel," ütles Schumer.

Protseduuriline hääletus toimus vaid mõni tund pärast senaator Lindsey Grahami matuseid. Graham oli aastaid üks Ukraina häälekamaid toetajaid Kongressis ning töötas eelnõu kallal koos demokraatidest senaatoritega veel päevi enne oma surma.

Vahetult enne hääletust käis senaatoritega kohtumas ka Zelenski, kes rõhutas, et uued sanktsioonid aitaksid vähendada Venemaa võimet sõda jätkata.

"Küsimus ei ole ainult rahas ega selles, kuidas takistada Venemaal seda sõda rahastamast. See on tugev sõnum Euroopale, tugev sõnum Ukrainale ja suur toetus meie rahvale," ütles ta.

Eelnõu näeb ette sanktsioonid Venemaa juhtkonna, oligarhide, finantsasutuste ja niinimetatud varilaevastiku vastu. Samuti annaks see president Donald Trumpile volitused kehtestada kuni 100-protsendised tollimaksud riikidele, kes ostavad Venemaa naftat ja gaasi.

"Räägime otse, peamised süüdlased on Hiina ja India. Nemad ostavad suurema osa Venemaa naftast ja gaasist. Nad hoiavad Venemaa sõjamasinat töös ega tee meile mujal maailmas samuti mingeid teeneid," rääkis demokraadist senaator Richard Blumenthal.

Trumpi palvel lisati eelnõusse ka Iraani-vastased sanktsioonid. Samal ajal jäeti presidendile võimalus teha teatud juhtudel erandeid, et säilitada välispoliitiline paindlikkus. See tähendab, et Trump ei oleks kohustatud kõiki eelnõus ette nähtud meetmeid rakendama.

"Tollimaksudel ja sanktsioonidel on tagajärjed ning presidendile avaldatakse tugevat survet neid kasutada. Ta allkirjastaks selle seaduseelnõu avaliku ootusega, et ta ka neid volitusi rakendab," lisas Blumenthal.

Kui eelnõu läbib Senatis ka lõpphääletuse, peab selle heaks kiitma veel Esindajatekoda, mis on praegu suvepuhkusel ja naaseb Washingtoni septembris.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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