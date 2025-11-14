X!

Kaitsevägi kutsub järgmisel aastal ajateenistusse oluliselt vähem noori

Eesti
Juulikutse ajateenijad
Juulikutse ajateenijad Autor/allikas: Eesti Kaitsevägi/Julius Air Kull
Eesti

Järgmisel aastal võetakse ajateenistusse ühekordselt vähem kutsealuseid kui seni, et anda tegevväelastele võimalus põhjalikumaks täiend- ja väljaõppeks.

Kui varem võeti ajateenistusse umbes 4000 kutsealust, siis järgmisel, 2026. aastal vaid 1200. Kaitseressursside ameti kutsealuste büroo juht Merle Ulst ütleb, et eelistatakse neid, kes planeerivad jätkata karjääri tegevväelasena või asuda õppima Kaitseväe Akadeemias.

"Kuna me vajame ohvitsere ja vajame tegevväelasi, siis see on meie esmane prioriteet. Kuni 30. novembrni saavad kutsealused ja naised esitada taotlusi ajateenistusse asumiseks. Kõik, kes alates 1. septembrist selle taotluse esitanud on, nende seast me valime välja need, kes saavad ajateenistusse minna. Nad saavad detsembris ka küsimustiku, mis on väljatöötatud koos Kaitseväe Akadeemiaga. Olenevalt, mis nad siis vastavad, püüame välja selgitada nende motivatsiooni ja vajadusel ka vestleme," rääkis Ulst.

Niisiis on tegemist ühekordse erandiga. 2026. aastal valmistub kaitsevägi üle minema ajateenistuse osas mudelile, kus ajateenijaid võetakse teenistusse kaks korda aastas. Sestap tulebki võtta vaheaasta, mil õpetatakse ja värskendatakse tegevväelaste oskuseid ilma, et see kahjustaks ajateenistuse kvaliteeti. Nii võetaksegi järgmisel aastal teenistusse vähem noormehi ja neide, selgitab Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem kolonel Margot Künnapuu.

"Miks me peame võtma tavapärasest väiksema arvu ajateenijaid on see, et ei tekiks olukorda, kus ülejärgmisel aastal kui väljaõppe koormus uuesti suureneb, pole meil piisavalt palju tegevväelasi, kes saaksid ajateenijate väljaõppega tegeleda," ütles Künnapuu.

Mõte on selles, et tegevväelased, kes tegelevad noorte väljaõppega teeksid seda uutest võimetest tulenevalt ühtmoodi.

"Ilmselt enim tuntud on droonid, mis on juba kaitseväe väljaõppesse lisandunud, aga kus me näeme, et meil on vaja kõikidele tegevväelastele anda ühesugune baas, kuidas ja mida me õpetame. Samuti milline näeb välja uue õppekava alusel tehtav väljaõpe. Me peame kõigi tegevväelaste, mitte ainult kõrgemate ohvitseride ja ohvitseride vaid ka vanem- ja nooremallohvitseride oskusi ja teadmisi värskendama selleks, et suuta 2027. aastal jätkata ajateenistuse mudeliga, mis võtabki ajateenijad sisse kaks korda aastas ja tagada, et see mida me õpetame on ajakohane," lisas Künnapuu.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

