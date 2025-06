Uued CV90 lahingumasinad ei jõua Eestisse enne 2029. aastat

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul liiguvad Eesti, Leedu, Holland ja Põhjamaa riigid selles suunas, et soetada ühishankega uue põlvkonna lahingumasinad CV90 mark 4.

"Kogu Põhjala ja Baltikum liigub selles suunas, et tellida kõik täiesti uue põlvkonna CV90 lahingumasinad. Meil on hetkel CV90 mark 3, mis on scoutide käsutuses. Uus põlvkonna mark 4 võiks olla see, mis saab kogu Põhjala ja Baltikumi ühiseks platvormiks, mis kindlasti annab ristkasutusele, varuosadele ja remondile väga suure tõuke," sõnas Pevkur.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuses (RKIK) käib töö siiski mitme erineva lahingumasina hindamisega.

"30. juuni on meil tähtaeg, mil tulla välja presentatsiooniga ja esitleda analüüsi tulemusi juhtkonnale ning sealt teha edasi strateegiline otsus, kellega konkreetselt me edasi liikuma hakkame," ütles RKIK õhu-, vee- ja lahingusõidukitekategooria juht Marek Mardo.

Mardo sõnul soovib niinimetatud Nordic koalitsioon sõlmida tootjaga leping aasta lõpus või järgmise aasta algul. CV90 uue mudeli kasuks räägib see, et tootja on Rootsi.

"Tegu on uue generatsiooni platvormiga, relv iseenesest on sama, soomuskaitse sama. Torn ja relva asetus tornis on uuem, on pandud peale aktiivkaitse süsteeme, tankitõrje süsteeme, aga platvorm on üsna sarnane mark 3-ga," lisas Mardo.

Kaitsevägi toob lahingumasina CV90 mark 4 eelistena esile suurema tulejõu. Lisaks BM III automaatkahurile ja kuulipildujale on juures ka SPIKE LR 2 raketid, mida toetavad uuenenud kaamerad ja vaatlusvahendid. Lisaks on masin paremini kaitstud miinide ja erinevate relvade vastu. CV90 mark 4 on ka mobiilsem, kuna kasutab kummiroomikud. Ka kasutajamugavus on parem, kuna tornis on rohkem ruumi.

Praegu on mark 4 alles väljatöötamisel ning prototüübini tahetakse jõuda 2028. aastal. Eestisse võiksid esimesed masinad jõuda Marek Mardo hinnangul 2029. aastal.