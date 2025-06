Ainulaadne manöövervedur leidis uue kodu Haapsalus

Manöövervedur MEV-1 alustas oma teekonda Haapsallu eile Pääsküla depoost. Reede ennelõunal tõsteti vedur kahe kraana abil paika. Esmalt veermik, seejärel kere.

"Tegemist oli siis endise manöövrielektriveduriga number üks, mis oli kasutusel siis depoo manöövritöödel alates siis 90ndate keskpaigast kuni Stadleri rongide saabumiseni," kirjeldas ainulaadset masinat Elroni instruktorvedurijuht Oliver Kuks.

"Huvitav on sealjuures see, et ta on ümber ehitatud siis mootorvagunist.

Ümberehitus mootorvagunist manööverveduriks on Eesti meeste looming ja teist sellist maailmas pole," ütles raudtee- ja sidemuuseumi juhataja Talis Vare.

"Tegemist on masinaga, mis on taasiseseisvunud Eestis, võiks julgelt öelda, et esimesena ümber ehitatud kohalike jõududega. Tegemist on ainueksemplariga maailmas. Taolisi vaguneid kindlasti maailmas liigub, aga sellisel kujul ümber ehitatud kindlasti mitte," lisas Kuks.

Vedur peab penisonipõlve juba aastast 2013, kui manöövritööd vanade elektrirongidega lõppesid. Viimastel aastatel oli vedur kasutusel muuseumina ja kuna Pääskülas võtavad ruumi ära uued Škoda rongid, tundus raudteemuuseum vanatehnikale õige koht.

Äsja paika saanud vedur on 20 meetrit pikk ja kaalub üle 50 tonni.

"Ma arvan, et kõigepealt teeme huvilistele uksed lahti. Me igapäevaselt seda lahti ei hoia ja kuulutame välja mingid eraldi üritused. Kasutame teda nähtavasti pedagoogilistes programmides. Teeme siia näituse, selle veduri loomisest ja ümberehitamisest," sõnas Vare.