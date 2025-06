Sibulatee hoovides panid kohalikud oma vanavara müüki

Peipsiääre valla ligi kolmekümnes hoovis olid laupäeval tähelepanu keskmes esemed, mis pererahval endal enam kasutust ei leia. Hoiuruumidest, keldritest ja garaažidest oli müügiks toodud nii mööblit, riideid, nõusid kui ka muud seisma jäänud kraami.

"Kuna mina nendega mitte midagi ei tee, siis mõtlesingi, et äkki keegi teine teeb. Näiteks mul on siin rahakott, mida mitte kuskilt ei leia. Ma arvan, et see on umbes 80 või 90-aastat vana. Seetõttu ongi eriline," lausus müüja Meelis.

Uut omanikku ootasid ka vanausulistega seotud esemed, nagu laastukorvid, tõukekelgud ja kalapüügiriistad.

"Kalavõrgud maksavad 1 euro, aga see on käsitöö. Vanavanaisa on teinud. Vanausulised olidki kalurid ja see oli nende põhiline töö," lausus Jevgeni.

Kuigi leidus neid, kes olid õuemüügipäevale midagi konkreetset otsima tulnud, siis mitmete jaoks pakkus üritus võimalust teha ka emotsioonioste.

"Leidsin maali. See jäi mulle kohe silma ja põnnid said, mis põnnid leidsid," lausus koos lastega õuemüügipäeva uudistama tulnud Imre.

"Meie leidsime raamatud. Kusjuures sealt samas, kust me ostsime need raamatud, seal on meil soolas üks ahi. Mitte ahi vist konkreetselt, aga buršuika hoopis. Lähme vaatame, kas see alles on ja siis ostame ka selle ära," ütles ostja Marika.

Peipsimaa pärimuskeskuse juhataja Kairi Güssoni sõnul väärtustatakse Peipsiäärsetel aladel aina enam vanu esemeid ja taaskasutust. Nii sobib õuemüügipäev hästi ka uute Sibulatee traditsioonide hulka.

"See on Sibulatee liikmete väljamõeldud uus üritus, et oleks vaheldust ja kutsuda ka teistsuguste huvidega inimesi siia piirkonda, keda huvitab just selline vanakraam ja taaskasutus. Muidu peame siin puhvetite päevi või kelguvõistlusi või muid toredaid asju," sõnas Güsson.