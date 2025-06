Riik hakkab sügisel gümnaasiumites katsetama tehisaru mudelit

Sügisel stardib kõigis 10. ja 11. klassides tehisaru õpiprogramm TI-hüpe, mille lõplikku versiooni veel olemas pole. Tõenäoliselt sõlmitakse leping USA suurkorporatsiooniga OpenAI. Õpilastele mõeldud tehisaru peab töötama aga risti vastupidi senistele tehisintellekti lahendustele.

Sellise programmi eelarve on esimesel õppeaastal umbes kolm miljonit eurot.

"Seda tuleks vaadelda kui abiõpetajat, kes ei anna sulle alati kõiki vastuseid kätte, kes pigem küsib sult küsimusi, mida sa selle teema osas juba tead, püüab sind motiveerida leidma nüansse täiendavalt juurde, mis võiksid selle teema teadlikkust sinus kasvatada," lausus TI-hüppe tegevjuht Ivo Visak.

Samas ei oska mudeli arendajad öelda, mismoodi peaks seda koolis kasutama: kas näiteks koolipäeva ajal või kodutöid tehes, arvutis või nutitelefonis.

"Ühtne soovitus on see, et kõik koolid peavad ennast tehisaru osas teadlikumaks viima ja sellisel juhul koolid, kes on autonoomsed, leiavad ka kõige parema viisi, kuidas sellele läheneda," ütles Visak.

Ivo Visak Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Samal ajal säilib õpilastel võimalus kasutada ka kõiki teisi olemasolevaid tehisaru rakendusi. Nende suurimad probleemid on aga valede vastuste genereerimine ja kriitilise mõtlemise vähenemine.

Praegu on koolide teadmised tehisaru kasutamisest erinevad. Tallinna Ülikooli uuringust selgus, et ligi 4000 õpetajast pooled kasutavad mõnd AI-programmi, kusjuures aktiivsemalt teevad seda vanemad õpetajad.

Tallinna Ülikooli teaduri Grete Arro hinnangul teeb murelikuks, kui kiirelt tuleb uus programm kasutusele võtta.

"Kohutavalt teeb (murelikuks), aga ma olen muretsenud juba umbes veebruarist saadik. See ei ole vist minu valida, see tempo. Ma arvan, et teadlased on öelnud küll, et rahulikumalt saab ka, aga praegu me sõdime sellega, mis meil on," lausus Arro.

Tehisaru koolitaja Diana Poudel on kokku puutunud paljude õpetajatega, kes on segaduses, kuidas uue mudeli järgi kodutöid peab andma ning kuidas neid hinnata. Õpetajate koolitus stardib alles augusti lõpus ehk vahetult enne kooliaasta algust.

Poudel ütles, et uue mudeli loomise asemel võiks keskenduda hoopis olemasolevatele.

"See on mingi unistus, mis tegelikkusega ei ole kooskõlas. Ma ei tea, miks seda tehakse. Sest olgem ausad, kui õpilasel on õpimotivatsioon, siis ma olen näinud väga palju häid praktikaid, kuidas nad kasutavad Chat GPT-d, selleks et see selgitaks neile keemiavalemeid, vigu matemaatikatöös. Kui õpilasel puudub õpimotivatsioon ja läheb küsib vastust, siis see õpilane ei lähe ka selle imelise mudeli juurde, vaid läheb võtab internetist ikka mudeli, mis annab talle vastused," rääkis Poudel.

Uue tehisaru kasutuselevõtu järel on vajalik teha muudatusi nii õppekavades kui ka tasemetöödes ja eksamites.