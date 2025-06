Prokuratuur esitas Kalle Laanetile süüdistuse kelmuses

Prokuratuur süüdistab Laanetit selles, et ta esitas 2022. ja 2023. aastal justiitsministri ning riigikogu liikmena teadvalt justiitsministeeriumile ning riigikogu kantseleile üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev leping oli sõlmitud seotud isikuga.

"Kalle Laanet kinnitas nii riigikogu kantseleile kui ka justiitsministeeriumile esitatud üürikulude hüvitamise avaldustes, et üürileping ei ole sõlmitud korruptsioonivastase seaduse mõttes seotud isikuga," ütles Harju maakohtule süüdistusakti esitanud majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olgerd Petersell.

Laaneti esitatud üürileping oli sõlmitud osaühinguga, mille omanik ja ainuke juhatuse liige oli tema abikaasa poeg. Kuivõrd riigikogu kantselei ja justiitsministeeriumi ametnikud ei teadnud seda ning neil ei olnud võimalik seda kontrollida, hüvitati süüdistuse järgi Laanetile eluaseme üürikulusid õigusliku aluseta üle 13 000 euro.

"Süüdistuse kohaselt viis Kalle Laanet korteriomanikuga seose eitamisega eksimusse nii riigikogu kantselei kui ka ministeeriumi ametnikud, kuna korruptsioonivastase seaduse järgi on ka abikaasa poeg ametnikuga seotud isik," lisas ringkonnaprokurör.

Ta lisas, et prokuratuuri hinnangul on senise kriminaalmenetluse käigus vajalikud tõendid kogutud ja nende põhjal on alust esitada süüdistus, et kohus saaks tõendite hindamise järel õigust mõista.

Kohtueelse menetluse viis majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei.

Riigikogu võttis 22. mail Laanetilt saadikupuutumuse. Laanet ütles toona riigikogu ees ning kordas kolmapäeval ERR-ile, et tal ei ole kunagi olnud kavatsust küsida riigilt midagi, milleks tal polnud õigust, ning ta ei ole kunagi kuidagi varjanud, kellelt ta korterit üürib – kõik üürilepingud on edastatud ministeeriumidele ja riigikogu kantseleile.

"Kui nüüd vaadata, mis on selle aja jooksul muutunud, siis ainult üks asi, et endine peaprokurör, kes oli roteeritud prokuratuuri, on nüüd tagasi ringkonnakohtus, aga tema pani tollel hetkel toime prokuratuuriseaduse paragrahv 30 lõige 2 rikkumise ja tema suhtes ei ole mingit menetlust alustatud," sõnas Laanet. "Mina vaidlen õigusselguse seisukohalt kohtus. Minu arvates on see ääretult oluline, et me oleme sinnamaani jõudnud, sest õigusselgust Eesti ühiskonnas on vaja."

Laanet lisas, et ta on jätkuvalt riigikogu liige, kuni teda pole kolmes astmes kuriteos süüdi mõistetud, kuid ta kahtleb, et see saab kunagi toimuma, sest pole enda hinnangul kuritegu toime pannud.