Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks

Tallinna ringkonnakohus mõistis endise justiitsministri ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Kalle Laaneti kelmusesüüdistuses õigeks. Laanet on otsuse üle rõõmus ja on jätkuvalt seisukohal, et prokuratuuri süüdistus oli kättemaks.

Veebruaris mõistis Harju maakohus Laaneti süüdi ja määras talle karistuseks aasta ja neli kuud tingimisi vangistust.

Vaidlus oli nii selle üle, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, kui ka selle üle, kas Laanet teadis, et abikaasa poeg on korruptsioonivastase seaduse järgi temaga seotud isik.

Harju maakohus vastas mõlemale küsimusele jaatavalt, mõistis Laaneti kelmuses süüdi ja karistas teda ühe aasta ja nelja kuu pikkuse tingimisi vangistusega.

Küsimuses, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, nõustus Tallinna ringkonnakohus maakohtuga. Samas leidis ringkonnakohus, et justiitsministrile eluasemekulude hüvitamise regulatsioon erines teistest ja justiitsministrile eluasemekulude hüvitamine ei sõltunud sellest, kas üürileping on sõlmitud seotud isikuga.

Ühtlasi pidas ringkonnakohus erinevalt maakohtust usutavaks Laaneti väidet, et ta ei teadnud, et tema abikaasa laps on seotud isik korruptsioonivastane seaduse seitsmenda paragrahvi tähenduses. Ringkonnakohtu hinnangul ei olnud tõendeid, mis lükkaks ümber Laaneti väite, et ta ei tutvunud korruptsioonivastase seaduse seitsmenda paragrahviga, ja selgitused, kuidas tema sai aru seotud isiku mõistest.

Ringkonnakohus nentis, et Laanet ei käitunud piisavalt hoolikalt, kui ta seadusega ei tutvunud, kelmuses süüdimõistmiseks sellest aga ei piisa. Kelmusega on tegemist siis, kui inimene kindlalt teab, et esitab valeandmeid.

Tallinna ringkonnakohus mõistis riigilt Kalle Laaneti kasuks välja õigusabikulud 36 548,40 eurot.

Otsus ei ole jõustunud.

"Iga inimene, kes saab õigeksmõistva otsuse, on rõõmus," ütles Laanet ERR-ile peale otsusest teadasaamist.

"Ma ei ole ühtegi kuritegu toime pannud. Kõik, kes on selle kaasusega tutvunud, on sama meelt. Kui prokuratuur edasi ei kaeba, on juba järgmine rõõmutunne, et õigeksmõistev otsus jääb kehtima," lisas Laanet.

"Ma jään oma seisukohale, [et tegemist on prokuratuuri kättemaksuga]. Kõik algas sellest, kui ma justiitsministrina alustasin teatud küsimuste esitamist riigi peaprokurörile. Oma kogemusest tulenevalt üritasin neid ka aidata. Algus on kõik seal," sõnas Laanet.

Prokuratuur süüdistas Laanetit selles, et ta esitas 2022. ja 2023. aastal justiitsministri ning riigikogu liikmena teadvalt justiitsministeeriumile ning riigikogu kantseleile üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev leping oli sõlmitud seotud isikuga.

Laaneti esitatud üürileping oli sõlmitud osaühinguga, mille omanik ja ainuke juhatuse liige oli tema abikaasa poeg. Kuivõrd riigikogu kantselei ja justiitsministeeriumi ametnikud ei teadnud seda ning neil ei olnud võimalik seda kontrollida, hüvitati süüdistuse järgi Laanetile eluaseme üürikulusid õigusliku aluseta üle 13 000 euro.

Riigikogu võttis Laanetilt saadikupuutumuse. Laanet ütles toona riigikogu ees, et tal ei ole kunagi olnud kavatsust küsida riigilt midagi, milleks tal polnud õigust ning ta ei ole kunagi kuidagi varjanud, kellelt ta korterit üürib – kõik üürilepingud on edastatud ministeeriumidele ja riigikogu kantseleile.