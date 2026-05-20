X!

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks

Eesti
{{1779268080000 | amCalendar}}
Kalle Laaneti kohtuistung Harju maakohtus oktoobris.
Kalle Laaneti kohtuistung Harju maakohtus oktoobris. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna ringkonnakohus mõistis endise justiitsministri ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Kalle Laaneti kelmusesüüdistuses õigeks. Laanet on otsuse üle rõõmus ja on jätkuvalt seisukohal, et prokuratuuri süüdistus oli kättemaks.

Veebruaris mõistis Harju maakohus Laaneti süüdi ja määras talle karistuseks aasta ja neli kuud tingimisi vangistust.

Vaidlus oli nii selle üle, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, kui ka selle üle, kas Laanet teadis, et abikaasa poeg on korruptsioonivastase seaduse järgi temaga seotud isik.

Harju maakohus vastas mõlemale küsimusele jaatavalt, mõistis Laaneti kelmuses süüdi ja karistas teda ühe aasta ja nelja kuu pikkuse tingimisi vangistusega.

Küsimuses, kas üürileping oli sõlmitud seotud isikuga, nõustus Tallinna ringkonnakohus maakohtuga. Samas leidis ringkonnakohus, et justiitsministrile eluasemekulude hüvitamise regulatsioon erines teistest ja justiitsministrile eluasemekulude hüvitamine ei sõltunud sellest, kas üürileping on sõlmitud seotud isikuga.

Ühtlasi pidas ringkonnakohus erinevalt maakohtust usutavaks Laaneti väidet, et ta ei teadnud, et tema abikaasa laps on seotud isik korruptsioonivastane seaduse seitsmenda paragrahvi tähenduses. Ringkonnakohtu hinnangul ei olnud tõendeid, mis lükkaks ümber Laaneti väite, et ta ei tutvunud korruptsioonivastase seaduse seitsmenda paragrahviga, ja selgitused, kuidas tema sai aru seotud isiku mõistest.

Ringkonnakohus nentis, et Laanet ei käitunud piisavalt hoolikalt, kui ta seadusega ei tutvunud, kelmuses süüdimõistmiseks sellest aga ei piisa. Kelmusega on tegemist siis, kui inimene kindlalt teab, et esitab valeandmeid.

Tallinna ringkonnakohus mõistis riigilt Kalle Laaneti kasuks välja õigusabikulud 36 548,40 eurot.

Otsus ei ole jõustunud.

"Iga inimene, kes saab õigeksmõistva otsuse, on rõõmus," ütles Laanet ERR-ile peale otsusest teadasaamist.

"Ma ei ole ühtegi kuritegu toime pannud. Kõik, kes on selle kaasusega tutvunud, on sama meelt. Kui prokuratuur edasi ei kaeba, on juba järgmine rõõmutunne, et õigeksmõistev otsus jääb kehtima," lisas Laanet.

"Ma jään oma seisukohale, [et tegemist on prokuratuuri kättemaksuga]. Kõik algas sellest, kui ma justiitsministrina alustasin teatud küsimuste esitamist riigi peaprokurörile. Oma kogemusest tulenevalt üritasin neid ka aidata. Algus on kõik seal," sõnas Laanet.

Prokuratuur süüdistas Laanetit selles, et ta esitas 2022. ja 2023. aastal justiitsministri ning riigikogu liikmena teadvalt justiitsministeeriumile ning riigikogu kantseleile üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev leping oli sõlmitud seotud isikuga.

Laaneti esitatud üürileping oli sõlmitud osaühinguga, mille omanik ja ainuke juhatuse liige oli tema abikaasa poeg. Kuivõrd riigikogu kantselei ja justiitsministeeriumi ametnikud ei teadnud seda ning neil ei olnud võimalik seda kontrollida, hüvitati süüdistuse järgi Laanetile eluaseme üürikulusid õigusliku aluseta üle 13 000 euro.

Riigikogu võttis Laanetilt saadikupuutumuse. Laanet ütles toona riigikogu ees, et tal ei ole kunagi olnud kavatsust küsida riigilt midagi, milleks tal polnud õigust ning ta ei ole kunagi kuidagi varjanud, kellelt ta korterit üürib – kõik üürilepingud on edastatud ministeeriumidele ja riigikogu kantseleile.

Toimetaja: Mari Peegel, Indrek Kiisler

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

12:29

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

12:24

Hussar: Karis ei avaldanud oma kandideerimisplaani

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

12:20

Eesti keeles ilmus Haruki Murakami romaan "Sputnik, mu arm"

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

12:48

Meedia: Ukraina ründas Venemaa jaoks olulisi tehaseid Uuendatud

19.05

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

19.05

Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

19.05

Merilin Metsik: elektriautod ja soojuspumbad raputavad Eesti elektrivõrku

19.05

Michelini soovituse sai tänavu 43 Eesti restorani Uuendatud

19.05

Ukraina välisministeerium palus Balti riikidelt droonide tõttu vabandust

ilmateade

loe: sport

12:49

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

11:53

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

11:19

Jäähoki MM. Slovakkia nägi kõvasti vaeva, Ungari sai suure võidu

10:45

TÄNA OTSE | Premium liigas jagatakse punkte tabeli alumises otsas

loe: kultuur

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

12:31

Festival Kammermuusika Fotografiskas tähistab viiendat sünnipäeva

12:29

Arvustus. Maa külgetõmbejõud tõi Hu? kosmosest tagasi

loe: eeter

13:06

Daniel Veinbergs: koomiku jaoks on halva nalja tagajärjeks häbi

12:18

Perelepitajalt abi saanud paar: suhteprobleemiga pusimine käib elu lõpuni

11:59

Kumu suures saalis näituse avav Kristi Kongi: panin gaasi põhja

09:56

Maire Aunaste: lahkuminekud on alati palju huvitavamad kui kokkusaamised

Raadiouudised

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

10:00

Tartu lisaeelarve loob puhvrit laenumaksete ja energiahindade tõusuks

09:55

Rahvusvahelised petturid värbavad järjest rohkem oma skeemidesse eestlasi

09:30

Raadiouudised (20.05.2026 09:00:00)

19.05

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

19.05

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

19.05

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

19.05

Päevakaja (19.05.2026 18:00:00)

19.05

Venemaa loodab suurendada nafta ja gaasi müümist Hiinale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo