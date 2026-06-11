Laanet ühines Isamaa saadikute arupärimisega jälitusasutuste kontrolli üle

Opositsioonisaadikud Isamaast saatsid siseminister Igor Tarole kirja, milles päritakse aru jälitusasutuste üle tehtava kontrolli korralduse kohta. Päringuga liitus aga ka koalitsioonisaadik Kalle Laanet.

Vastavalt siseministeeriumi põhimäärusele korraldab siseminister Taro teenistuslikku järelevalvet enda struktuuriüksuste üle ning kuna Eestis kuuluvad jõustruktuurid siseministeeriumi alla, tuleb tal ka seda kohustust kanda.

Kirjas küsivad rahvasaadikud siseminister Tarolt: "Kuidas konkreetselt on siseministeeriumis korraldatud kontroll kaitsepolitseiameti ning politsei- ja piirvalveameti operatiivtegevuse üle?"

Kui nii Henn Põlluaas, Mart Maastik, Jaanus Karilaid, Helir-Valdor Seeder, Ants Frosch on opositsioonierakond Isamaast, siis päringuga liitus veel ka reformierakondlasest koalitsioonisaadik Kalle Laanet.

Laanet on juba varem olnud eelkõige prokuratuuri suhtes kriitiline. Nimelt süüdistas prokuratuur Laanetit selles, et ta esitas 2022. ja 2023. aastal justiitsministri ning riigikogu liikmena teadvalt justiitsministeeriumile ning riigikogu kantseleile üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev leping oli sõlmitud seotud isikuga, tema abikaasa pojaga.

Poliitik on varem rääkinud, et prokuratuuri süüdistus saabus peale tema soovi toonane riigiprokurör Andres Parmas välja vahetada, heites talle ette halba juhtimist. Parmas on kinnitanud, et Laanet tegi talle ettepaneku lahkuda, kuid seost prokuratuuri süüdistuse ja poliitiku ettepaneku vahel pole.

"Ma jään oma seisukohale, [et tegemist on prokuratuuri kättemaksuga]. Kõik algas sellest, kui ma justiitsministrina alustasin teatud küsimuste esitamist riigi peaprokurörile. Oma kogemusest tulenevalt üritasin neid ka aidata. Algus on kõik seal," sõnas Laanet peale ringkonnakohtus õigeksmõistmist.

Lisaks Laanetile on keskkriminaalpolitsei esitanud kuriteokahtlustuse ka Maastikule, seda seoses Isamaa keelatud annetuse kriminaalasjaga. Kahtlustus on faasis, kus prokuratuur peab langetama otsuse, kas kogutud materjali, sh tõendite pinnalt, on alust esitada süüdistus ehk minna asjaga kohtusse või lõpetada uurimine.

Arupäring tuleb ka Tõnis Mölderi juhtumi tuules. Nimelt otsustas riigikogu aprillis Tõnis Mölderilt saadikupuutumatust mitte ära võtta. Siis teatas riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE), et riigikogu umbusaldas prokuratuuri.