Trump pikendab taas Tiktokile seatud müügitähtaega

Otsus tähistab kolmandat korda, kui 2024. aasta seaduse jõustamist edasi lükatakse.

USA-s, kus Tiktokil on rohkem kui 170 miljonit kasutajat, jõustus jaanuaris, vahetult enne Trumpi teise ametiaja algust seadus, mis nõuab Tiktokilt omandisuhte katkestamist Hiinas asuva emafirmaga ByteDance, vastasel juhul ootab seda Ühendriikides keelustamine.

USA kongress ja justiitsministeerium peavad rakendust julgeolekuohuks.

ByteDance on varasemalt öelnud, et ei kavatse ettevõtte USA haru müüa.

Trump on ametisseastumisest saadik platvormile ühepoolseid pikendusi andnud, öeldes, et tal on kokkulepe töös.

"Nagu ta on korduvalt öelnud, ei taha president Trump, et Tiktok kinni pandaks," ütles Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt teisipäeval avalduses. "See pikendus kestab 90 päeva, mille jooksul administratsioon töötab selle nimel, et see leping sõlmitaks, et Ameerika rahvas saaks Tiktoki kasutamist jätkata kindlusega, et nende andmed on turvalised."

Väidetav tehing Tiktoki müümiseks sattus selle aasta alguses USA ja Hiina kaubanduspingete keerisesse.

Just siis, kui Valge Maja valmistus enne 5. aprilliks seatud tähtaega avalikustama Tiktoki lõplikku tehingut, helistas Peking ettevõtte Hiinas asuvale emaettevõttele ByteDance ja käskis neil tehingut mitte sõlmida. Põhjuseks oli Washington kehtestatud tollimaksud Hiinale ja kümnetele teistele riikidele, ütles asjaga tuttav isik.

Kongressis on vabariiklased üha enam tüdinud korduvatest ajapikendustest, kuid annavad Trumpile endiselt ruumi kokkuleppe üle läbirääkimisi pidada.

"Me hääletasime selle keelustamise poolt ja ma ootan päeva, mil nad ei saa enam Hiina jutupunkte levitada," ütles vabariiklasest senaator Eric Schmitt teisipäeval enne teadaannet.

Vähesed seadusandjad on olnud valmis oma pettumust avalikult väljendama, kartes presidendile vastu astuda. Üks erand on Hiina-küsimustega tegeleva esindajatekoja erikomisjoni juht, vabariiklane John Moolenaar, kes hoiatas märtsikuus avalikus arvamusloos, et ainult täielik sidemete katkestamine Pekingiga oleks piisav.

Demokraatidest senaatorid väidavad, et Trumpil puudub seaduslik volitus tähtaega pikendada. Samuti avaldasid nad kahtlust, et väidetav tehing ettevõttega ei vastaks seaduslikele nõuetele.