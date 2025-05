Soomes kütab kirgi Hiina andmekeskuse ehitamise plaan

Kinnisvaraettevõte Hyperco plaan rajada Kouvolasse andmekeskus pälvis majandusminister Wille Rydmani (Põlissoomlased) kriitika, kuna tema hinnangul võivad nii Hiina valdusse sattuda maailma kõige moodsamad mikrokiibid, mille levikut Ameerika Ühendriigid on püüdnud oma kontrolli all hoida. See võiks aga kahjustada Soome suhteid USA-ga, rääkis Rydman esmaspäeval Soome televisiooni saates A-studio.

Kui seni oli andmekeskuse vastu esitatud argument, et see võib kahjustada Soome infojulgeolekut, siis nüüd tõi Rydman esile ka tehisaru loomiseks kasutatavate mikrokiipide teema, märkis Yle.

Ministri sõnul võib Hiina kasutada andmekeskust ära kõige moodsamate kiipide kättesaamiseks ning väitis, et sarnast meetodit on juba kasutatud Malaisiaga. Ta viitas ka USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni poliitikale piirata kõige moodsamate kiipide levikut, keelates kiibitootja Nvidial neid Hiinale müüa.

"Loomulikult on siin mure, et kas mitte see pole põhjus, miks Tiktok soovib rentida üht andmekeskust Soomes," ütles Rydman.

Ministri sõnul võib Kouvolasse kavandatav keskus kahjustada Soome ja USA strateegilist, tööstus- ja teaduskoostööd, kuna Soome on seni olnud Ameerika Ühendriikide üks kõige usaldatumaid partnereid kiipide valdkonnas.

"Tasuks selle Tiktoki keskuse kohta küsida – mis on Soome potentsiaalne kasu sellest. Minu arvates on see väga väike," ütles Rydman.

Samas tõi Yle välja, et õigusteadlane Toni Selkälä ei pea kiipidega seotud muret õigustatuks, kuna kiipide-alased kontaktid on USA-ga enamusel Euroopa Liidu riikidel. Näiteks Iirimaal juba on Tiktoki andmekeskus, viitas ta.

"Muidugi ma ei tea taustal käivate poliitiliste kõneluste sisu, aga kui võrrelda Soomet ja Iirimaad, siis selles mõttes on olukord üsna sarnane," ütles Selkälä A-studios.

Ka andmeturbe eksperdid öelnud, et andmekeskuse asukohal ei ole otsest mõju infojulgeolekule, märkis Yle.

Rydman, kes sai andmekeskuse ehitamise plaanist teada alles aprillis, ei öelnud siiski, kas tema hinnangul peaks riik peaks projekti sekkuma. Samas rõhutas ta, et Soome andmete võimalik leke Hiinasse on endiselt tõsine mure.

Hyperco teatas oma kommentaaris vastuseks ministri kriitikale, et on saanud oma andmekeskusele loa kaitseministeeriumilt ning vastanud ka töö- ja majandusministeeriumi saadetud küsimustele. Ettevõtte kinnitusel planeeritakse ja ehitatakse selliseid keskuseid sageli nii, et lõppkasutaja pole isegi veel teada.

Hyperco sõnul ei teadnud nad, et oleksid pidanud töö- ja majandusministeeriumi eraldi Tiktoki rollist informeerima enne lepingu sõlmimist.

Hypercol on kava ehitada andmekeskus ka Lohjale, mille suhtes Rydman avaldas lootust, et kohalikud võimud panevad selle projekti pausile. "Me ei tea, milline andmekeskuse operaator sinna tuleb. Pärast maatehingu vormistamist oleks märksa keerulisem protsessi mõjutada," ütles Rydman.

Minister viitas ka sellele, et Hyperco ei ole lääne firma, vaid selle omanikud pärinevad Araabia Ühendemiraatidest.