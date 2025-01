USA ülemkohus jättis Tiktoki keelu jõusse

Kongressi seaduseelnõu kohaselt peab Tiktoki Hiina emafirma rakenduse 19. jaanuariks maha müüma või sulgema. Ülemkohtu otsus tähendab, et pühapäeval võibki Tiktok USA-s tegutsemise lõpetada, vahendas The Wall Street Journal.

USA kongress rakendab Hiina firma vastu meetmeid, et kaitsta Ühendriikide julgeolekuhuve. Tiktoki emafirma ehk ByteDance'i juhid on väitnud, et Ameerika julgeolekuhirmud on spekulatiivsed ja ülepaisutatud.

Tiktok läks ka kohtusse, kuid reedel kiitis USA kõrgeim kohus keelu ühehäälselt heaks.

ByteDance on varem öelnud, et ei saa ega kavatse oma USA haru müüa. Hiina kompartei on sundmüügi vastu, eelistades hoida Tiktoki patenteeritud algoritmi ja lähtekoodi Hiina kontrolli all. Seetõttu võib firma oma rakenduse USA-s sulgeda.

Keeld ei muuda Ameerika Ühendriikide 170 miljoni Tiktoki kasutaja jaoks rakenduse kasutamist kuriteoks. Kuid see keelab mobiilirakenduste poodidel, nagu Google Play ja Apple'i App Store, lubada kasutajatel seda alla laadida või uuendada.

Joe Bideni administratsioon on öelnud, et see jääb tulevase administratsiooni otsustada, kas allkirjastada keeld seaduseks või mitte.