Trump andis 75 lisapäeva leidmaks Tiktokile ostja

"Minu administratsioon on teinud väga kõvasti tööd tehingu nimel, et päästa Tiktok, ja me oleme teinud tohutuid edusamme," ütles Trump oma platvormil Truth Social loetud tunnid enne Tiktoki müümisele seatud tähtaja möödumist.

"Tehing nõuab rohkem tööd, et tagada kõigi vajalike kinnituste allkirjastamine, mistõttu ma allkirjastan täitevkorralduse hoidmaks Tiktok veel 75 päeva töös."

USA-s, kus Tiktokil on rohkem kui 170 miljonit kasutajat, jõustus jaanuaris vahetult enne Trumpi teise ametiaja algust seadus, mis nõuab Tiktokilt omandisuhte katkestamist ByteDance'iga, vastasel juhul ootab seda Ühendriikides keelustamine.

Seaduse jõustumise eel sulges Tiktok ajutiselt Ühendriikides tegevuse, kuid taastas selle hiljem.

Trump väitis neljapäeval, et "oleme väga lähedal kokkuleppele väga hea seltskonnaga". Tema sõnul hõlmab see mitut investorit.

Ta lisas reedel, et jätkab heas usus töötamist koos Hiinaga, kelle valitsus peab tehingu heaks kiitma.

Trumpi otsus tähendab, et müügitähtaeg lükkus 19. juunile.