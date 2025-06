Wolt hakkab Soomes kulleritele töölepingut pakkuma

Ettevõtjatena tegeleksid kullerid tööandja kohustuste ja pensionimaksetega ise, nagu nad on seda seni teinud. Töötajatena tegeleks maksetega ettevõte, kuid kullerid saaksid transporditasudest vaid 65 protsenti.

Wolt teatas plaanist teisipäeval. Samuti saatis ettevõte oma kulleritele avalduse, milles palus neilt mudeli kohta tagasisidet.

"Me otsime viisi, kuidas ühendada tööhõive ja paindlikkus," ütleb Wolti Põhjamaade avalike suhete direktor Olli Koski.

Soome kõrgeim kohus langetas maikuus otsuse, et toidukullerid on töötajad, mitte ettevõtjad. Kõrgeim kohus leidis, et kullerite sõltumatus oli pigem näiline ja varjas tegelikku töösuhet.

Wolt teatas teisipäeval, et ei kavatse kohe kohtuotsust täitma asuda, vaid jätkab suvel nagu varem. Ettevõtte sõnul on kohtuotsus osaliselt ebamäärane ning seda tuleb kõigepealt arutada kullerite ja ametivõimudega.

Kõrgeima kohtu otsusel võib olla Wolti tegevusele suur mõju. Wolt peab otsustama, kuidas ta hakkab tegelema tööandja kohustustega, nagu haigushüvitis, puhkuseraha, töövahendid ja tööohutus.

Kõige teravam küsimus on see, kuidas arvutada haigushüvitist, kuna kulleritel pole kindlaksmääratud sissetulekutaset, ütles Wolti Põhja-Euroopa tegevjuht Joel Järvinen.

Wolti ärimudel põhineb hõlpsal töölevõtmisel ja minimaalsetel tööandjakuludel. Uued kohustused toovad aga kaasa lisakulusid.

Wolt annab Soomes tööd üle 10 000 kullerile. Neist 5000–6000 töötab igal nädalal. Järjekorras on veel 20 000 inimest, kes on kulleriks kandideerinud.

Wolt asutati Soomes 2014. aastal. 2022. aastal müüdi see USA kullerfirmale DoorDash. Tehingu väärtus oli ligikaudu kolm miljardit eurot.

Soomes on kullerid sageli migrandid, kellel on raske muud tööd leida.