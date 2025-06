Keelekümbluskoolid saavad õpetajate endi loodud ühised õppematerjalid

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul vajavad keelekümbluskoolide õpetajad pidevat tugiprogrammi, kus saaks järjest arendada oma õpetamise metoodikat.

Kallas tõi Vikerraadio saates "Reporteritund" välja, et keelekümbluskoolides tekitas õpetajatele palju lisakoormust see, et õpetajatel läks väga palju energiat tundide ning õppematerjalide ettevalmistamisele.

"Me tegime õpikutele, mis olid ka varem neljandates klassides kasutusel, juurde õpetaja jaoks õppeprotsessi kirjeldused. Need kirjeldavad, kuidas peaks õppeprotsessi üles ehitama klassis, kui laps ei räägi eesti keelt," rääkis Kallas.

"Nende õppeprotsessi kirjelduste pealt pidid õpetajad igat tundi ettevalmistama. See tunni ettevalmistus on õpetajatelt väga suure lisaenergia võtnud, sest ülesandeid, mida varem kasutati, peab ümber tegema ja vastavalt õpilase keeleoskusele õpet kohandama. See kõik on andnud õpetajatele väga suure lisakoormuse," märkis Kallas.

Minister ütles, et tegelikult on osal õpetajatest varem loodud materjalid juba olemas, sest keelekümblussüsteemis on neljandates klassides eesti keeles õpetatud juba üle 20 aasta.

"Aga õpetajad ei ole omavahel täna veel neid materjale väga palju jaganud ja nüüd on haridusministeerium tõesti selle esimese aasta kokkuvõtte pealt teinud otsuse, et me peame ilmselt sinna vahele sekkuma ja ise initsiatiivi võtma nende materjalide üldkasutusse jagamise osas," sõnas Kallas.

Kallas rääkis, et kirjastustel puudub turunduslikus mõttes huvi vajalikke õppematerjale toota, kuna õpetajaid, kes neid kasutavad, on üsna vähe.

"Meil on ainult 48 kooli 500-st, kes neid materjale kasutavad, sellepärast kirjastused tõenäoliselt seda tegema ei hakka ja nüüd haridusministeerium on otsustanud, et me pöördume nende õpetajate ja koolide poole, kellel on olemas juba ettevalmistatud materjalid ja ülesanded," rääkis Kallas.

"Ilmselt tuleb ka ikkagi õpetajatele tasuda selle töö eest, kui nad on juba need materjalid teinud ning me loome eraldi Moodle'i õppekeskkonna neljandate ja viiendate klasside õpetajatele nende, juba ette valmistatud õpiülesannetega, mida nad saavad tundides edasi kasutada," lausus Kallas.

Ministri sõnul pannakse Moodle'i keskkond juba varsti püsti ning seal on neljandate klasside matemaatika ja loodusõpetuse õpiülesanded, samuti viienda klassi kirjanduse õpiülesanded. "Kuid mida meil ei ole, on viienda klassi ajalugu, sest seda pole varem sellises mahus eesti keeles õpetatud," tõdes Kallas.

"On väga üksikud koolid, kes on varem viienda klassi ajalugu eesti keeles õpetanud. Enamuses on toimunud vene keeles õpetamine. Seal me peame tellima õpetajatelt täiesti uued ülesanded viienda klassi ajaloo jaoks ning seega läheb natuke rohkem aega," sõnas Kallas.

Kristina Kallas andis Vikerraadio kolmapäevases "Reporteritunnis" ülevaate lõppenud kooliaastast.