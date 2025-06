Riigieksamite keskmised tulemused on mullusega võrreldes veidi paranenud

Nii riigi- kui ka põhikoolieksamite esmased tulemused on selgunud. Võrreldes eelmise aastaga on riigieksamite keskmised punktisummad mõnevõrra tõusnud, pisut on langenud vaid matemaatika kitsa eksami keskmine punktisumma, teatas haridus- ja noorteamet.

Gümnaasiumi lõpetajatel oli võimalus sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ning võõrkeeles.

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 11 680 eksamitegijat, kellest 9314 on gümnaasiumiõpilased, 1830 kutseõppeasutuste õpilased ja 537 on keskhariduse varem omandanud. Eelmise aastaga võrreldes eksamitegijate arv tänavu ei kahanenud, vaid tõusis pea tuhande inimese võrra.

"Viimasel paaril aastal on tulemused kõigi eksamite lõikes tasapisi, aga stabiilselt tõusnud, lähenedes koroonaeelsele tasemele. Sel aastal oli rõõmustav näha, et eesti keel teise keelena keskmine eksamitulemus ja ka sooritusprotsent on kasvanud. Korralikku punktitõusu näitasid ka laia matemaatika ning Cambridge keeleeksami tulemused," ütles harno hindamiskeskuse juht Alge Ilosaar.

Kokku oli maksimumtulemusi sel aastal 85.

Kui riigieksamite tulemused olid stabiilselt tõusvas trendis, siis Ilosaare sõnul põhikoolide eksamite puhul seda ette näidata ei ole ja muret teeb aina suurenev lõhe vene- ja eestikeelsete laste matemaatika eksamisoorituses, kus venekeelsete laste eksamitulemused on märgatavalt kehvemad.

"Kuigi põhikooli õppetöö korraldamine on koolide vastutada, vajab sellise lõhe süvenemine tähelepanu ka riigi tasandil, seega peame tegelema põhjuste väljaselgitamisega," lisas Ilosaar.

Ilosaare sõnul tekitab muret ka see, et 2025. aastal oli Eestis 135 kooli, kus rohkem kui 30 protsenti õpilastest ei ületanud matemaatika eksamil lävendit.

Nii riigieksamite kui ka põhikooli lõpueksamite eksamitööd koostab vastava õppeaine eksamikomisjon, kuhu kuuluvad ülikoolide eksperdid ja tegevõpetajad, lähtudes eksami eristuskirjast.

Eksamite eesmärk on anda õpilasele, vanemale, koolile, kooli pidajale ja riigile võimalikult objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest. "Ülesannete koostamisel on oluline lähtuda põhimõttest, et eksam annab igale õpilasele võimaluse näidata oma omandatud teadmisi ja oskusi, mitte aga kontrollida nende toimetulekut erandlike või tavapärasest keerukamate olukordadega," märkis Ilosaar.

Nimetatud tulemused on esmased 19. juuni seisuga. Sügisel avalikustatakse lisaks riigieksamite kokkuvõttev statistika ja põhjalikumad analüüsid.