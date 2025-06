Video: Lääne-Virumaal vigurdas kaamera ees karuema koos kolme pojaga

Rajakaamera omanik Laulik rääkis, et kaamera ette satub ikka erinevad metsloomi, kuid sellist karu pole tema varem näinud. "Selline vaatepilti oli minu jaoks esmakordne, see karu oleks nagu tsirkusest minema pääsenud," märkis Laulik.

"See, et karu on lastega, on tavaline, aga see, et ta niimoodi vigurdab veel ja püsti tõuseb, on juba erakordne nähtus," ütles Laulik.

Keskkonnaameti loomaabi peaspetsialist Karmel Ritsoni sõnul läheb Eestis karudel hästi. "Nende nägemine looduses on üsna tavaline," märkis Ritson.

"Pindala arvesse võttes on Eesti üks karurikkamaid riike põhjamaades kui mitte kogu Euroopas," lisas Ritson.

Ritson ütles, et Eestis on karusid ligikaudu tuhatkond. "Kuigi karude populatsioon väljendab meil stabiliseerumist, on nende arvukus ja levik viimased 15 aastat tõusnud ning asurkonna seisundit võib pidada väga elujõuliseks," rääkis Ritson.