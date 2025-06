Haapsalus valmis Marienholmi uusarenduse esimene etapp

Haapsalus Marienholmi poolsaarel valmis äsja uusarenduse esimene etapp - vana kalatehase hoonete asemel näeb nüüd kortermaju. Ehitama hakati neid kolm aastat tagasi. See on Läänemaa aastakümnete suurim kinnisvarainvesteering.

"Tänaseks oleme ehitanud esimesed viis maja 50 korteriga ja see on siis esimene etapp selle tervikliku elukeskkonna elluviimisel. Investeering on umbes 15 miljonit olnud, aga kui me kogu poolsaare valmis ehitame tänase plaani järgi, siis me räägime kuskil 60 miljonist isegi," lausus Marienholmi arendaja ja Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste.

Korterite ruutmeetri hind jääb 4500-5000 euro kanti. Lüiste sõnul on huvi olnud suur ja kaks kolmandikku korteritest on müüdud. Peamiselt on korterid soetatud suvitamiseks.

"Kõige soodsam korter oli meil 130 000 eurot. Kõige kallim korter, mis me oleme müünud on üle 600 000 euro ja paljud jäävad sinna vahepeale. Peab tunnistama, et enamus meie kliente ja enamus viimaseid tehinguid on just seal kallimas otsas toimunud. Ehk siis klient nagu pigem otsib sellist luksust siia - suuremat korterit," ütles Lüiste.

Uusarenduse ostja eelistab praegu asukoha või arhitektuuri poolest erilisemat kinnisvara.

"Uusarenduse otsija või uusarenduse ostusooviga klient otsib midagi erilist. Kas ta siis on asukoha poolest eriline või on ta oma arhitektuuri poolest eriline. Ma arvan, et kui teha äärelinna uusarendus, siis see pooltki ei müü nii, kui on näiteks siin just see Marienholm või siis Haapsalu vanalinn," sõnas Karja Kinnisvara maakler Annely Sermat.

Sermati sõnul ostab Haapsalu uusarenduse kortereid peamiselt suvitaja või investeerija. Kuigi tema hinnangul Haapsalus uusarendusteks ruumi on, ei ole viimase aasta jooksul üldiselt julgetud uusi projekte ette võtta.

"Hetkeks on küll nüüd kõik uusarendus, mis on valmis ehitatud, ka müügis, aga neid on tulnud siin viimase kümnendi jooksul päris mitmeid juurde. Need, mis täna on turul, siis mõned erinevate arenduste korterid, on veel saadaval, aga ülejäänud on kõik maha müüdud," lisas Sermat.

Kohalik klient on Sermati sõnul väga hinnatundlik ja ostab korteri pigem järelturult, kuid hinna- ja maksutõusude tõttu lükatakse sedagi ostuotsust edasi. Nii on Haapsalus müüdavate korterite hulk üle aastate suurim.

"Haapsalu kinnisvaraturg, nii kurb kui see pole, on ikkagi langustrendis. Kui me vaatame 2023. ja 2024. aastat ning nüüd võtame võrdluseks 2025. aasta kõrvale, siis on näha näiteks just korteriturul tehingute mahu langust. Me näeme ka mõningast hinnataseme langust," ütles Karja Kinnisvara maakler.

Ka Kuressaares pole uusarendusi peale tulemas, kuigi seal oleks just kohalike seas nõudlust. Enim tuntakse puudust keskklassi peredele mõeldud korteritest.

"Praegu on kahjuks selline natukene kurb olukord, et vanad arendusprojektid on lõpetatud, enam-vähem kõik on ära müüdud ja uutega hetkel ei ole alustatud. On väljastatud mitu ehitusluba, päris mitmel ehitusfirmal on plaanis teha, aga need plaanid arvatavasti viiakse ellu alles kuskil aasta, kahe või ehk kolme pärast," lausus Domus Kinnisvara Saaremaa piirkonna juht Natali Leiten.

Leiteni sõnul on üks uusarenduste vähesuse põhjus saare elukallidus.

"Suurema arvuga korterelamud meil võib-olla ei julge alustada ehitusega just sellepärast, et nende realiseerimise aeg läheb pikemaks ja Saaremaal ehitamine on kallim kui mandril. Samas Saaremaa inimese keskmine sissetulek on ikkagi väiksem kui mandri inimesel. See kõik paneb ikkagi need piirid peale, et millal ehitada ja kuidas ehitada," lisas Leiten.

Leiteni sõnul on aga Saaremaa kinnisvaraturu üldine aktiivsus veidi suurem kui eelmisel aastal.