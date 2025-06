Euroopa poliitikas on algav nädal mitmel tandril otsustav

Samal ajal kui Eestis toimuvad pühad, on Euroopa poliitikas otsustav nädal. Mitmel olulisel kohtumisel on kaalul NATO tõsiseltvõetavus, Euroopa roll Lähis-Idas ja Euroopa Liidu sanktsioonid Venemaale.

Nädal Brüsselis algab Euroopa Liidu välisministrite kohtumisega. Euroopa Liidu kõrgelt välisasjade esindajalt Kaja Kallaselt oodatakse, et ta ütleb, et Iisrael rikub Gazas humanitaarabi ligipääsu piirates inimõigusi.

Seda teeb Kallas esitades liikmesriikide tellitud hinnangut Iisraeliga sõlmitud leppele. Nii püüavad liikmesriigid Iisraelile märku anda, et Euroopa ei jää kõrvaltvaatajaks.

Osad liikmesriigid sooviks kohe karme samme – näiteks sanktsioone kõige sõjakamatele Iisraeli ministritele. Algatuse eestvedaja Holland eelistab samas anda Iisraelile aega vastata ja olukorda parandada. Nii loodetakse hoida võimalikult paljude liikmesriikide seas üksmeelt.

See on seda raskem, sest vahepeal on puhkenud Iisraeli ja Iraani vahel sõda.

Teisalt arutatakse 18. sanktsioonipaketti Venemaale. Need pidid olema uued karmid sanktsioonid, mis sunniks Venemaad vaherahu kaaluma. Nendega ähvardas Euroopa juba mai algul.

Kuid USA ei tulnud plaaniga kaasa. Lähis-Idas on puhkenud sõda ja naftahind tõusis. Tulemusel on sanktsioonipakette suure osa oma jõust kaotanud – näiteks ei plaanita enam madalamat hinnalage Vene naftale, et nende tulu piirata.

Tõenäoliselt ei kiideta sanktsioone ka Slovakkia vastuseisu tõttu kohe heaks.

Teisipäeval algab NATO tippkohtumine Haagis. Selle raames oodatakse liitlastelt uut kokkulepet kulutada kollektiivkaitsele vähemalt viis protsenti iga riigi SKT-st. Euroopa peaks sellega rahuldama USA nõudmise võtta alliansis suurem roll.

See kokkulepe tõenäoliselt sünnib, kuid mitme agaga: esiteks on tegelikult oluline otseste kaitsekulude tõus 3,5 protsendini. 1,5 protsendi osa kokkuleppest puudutab muid riigikaitsega seotud kulusid, näiteks taristuinvesteeringuid. Kuigi mitte ebaoluline, on see selgelt pigem diplomaatiline kompromiss, et kõik liitlased saaks näidata, et nad teevad edusamme. Nii rahuldatakse ka ameeriklaste viie protsendi nõue.

Veel on oluline, milline seatakse tähtaeg. Tõenäoliselt tahetakse sinna jõuda 2035. aastaks. Eestis sooviks kaks korda kiiremat tempot.

Tähtis on ka lubaduse täpne sõnastus. Hispaania on püüdnud endale välja vaielda erandit. Kui aga ühele riigile tehakse erand, võivad ka teised hakata ajapikku seda soovima. Kui lubaduse sõnastus jääb umbmäärane, ei pruugi kõik seda täita.

Kohtumisele peaks ka saabuma USA president Donald Trump. Temperamentselt USA riigijuhilt kardetakse, et ta toob Haagi muud vaidlused Euroopaga.

Kui Haagi kohtumine lõppeb, algab Brüsselis Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumine.

Teemasid, mida seal arutatakse on palju, kuid üheks olulisemaks on Vene sanktsioonid. Kui esmaspäeval uus pakett heakskiitu ei saa, loodetakse kokkuleppele jõuda neljapäeval.

Lisaks tahavad riigijuhid seni kehtivaid sanktsioone pikendada. Aasta algusest on Brüsselis olnud suur kartus, et sellega ei pruugi Ungari või Slovakkia nõustuda – see tähendaks ohtu, et suur osa Euroopa Liidu sanktsioonidest Venemaale tühistatakse.

Parimal juhul on nädala lõpuks NATO tulevik kindlam: USA on rahul kasvanud Euroopa panusega ja kinnitab oma pühendumust kaitsealliansile, Euroopa on tugevdanud oma sanktsioone Venemaale ja leidnud Lähis-Ida osas selge ühtse sõnumi.

Halvimal juhul on kogu maailmale valusalt näha erimeelsused nii Euroopa enda sees kui ka Euroopa ja USA vahel.