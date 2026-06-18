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Hegseth teatas USA vägede paigutuse ülevaatusest Euroopas

Välismaa
USA kaitseminister Pete Hegseth
USA kaitseminister Pete Hegseth Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JOHN THYS
Välismaa

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles neljapäeval NATO-le, et Pentagon viib järgmise kuue kuu jooksul läbi oma Euroopa vägede paigutuse ülevaatuse.

"Ma kuulutan täna välja sõjaministeeriumi kuuekuulise ülevaatuse, mille käigus vaadatakse üle Ameerika vägede paigutus ja baasid Euroopas, see kestab kuni kuus kuud, võib-olla vähem," ütles Hegseth NATO kaitseministrite kohtumisel Brüsselis.

"See saab olema tõeline ülevaatus. Selle eesmärk on tagada, et NATO liigub kiiresti ja pöördumatult selles suunas, et Euroopa võtaks juhtrolli ja esmase vastutuse Euroopa kaitsmisel," ütles Hegseth.

"See on ülevaatus, milles mõned riigid kukuvad läbi ja teised läbivad selle hiilgavalt," lisas Hegseth.

Pentagoni juhi sõnul on sammu eesmärk ka tagada, et USA juurdepääs, baaside kasutamine ja ülelennud oleksid selgelt piiritletud ning kindlustatud pärast seda, kui mõned Euroopa riigid kehtestasid Iraani sõja ajal USA vägedele piiranguid.

Washington on jätkuvalt pahane liitlaste reageeringu üle Iraani sõjale.

"See oli häbiväärne. Need liitlased seadsid ohtu Ameerika pojad ja tütred, meie pojad ja tütred. Sellele pole vabandust," lisas Hegseth.

USA suurendab survet enne järgmisel kuul toimuvat NATO tippkohtumist, püüdes kindlustada, et liitlased täidaksid eelmisel aastal antud lubaduse kaitsekulutusi oluliselt suurendada.

Hegseth ütles, et edaspidi sõltub Washingtoni panus NATO organisatsiooniliste jooksvate kulude katmisse, mis on tänavu ligikaudu 790 miljonit dollarit, sellest, kas liitlased saavutavad oma kulutuste eesmärgid.

"Kui teised liitlased ei kuluta kiireloomuliselt, vähenevad meie liikmemaksud," ütles Hegseth.

Vaatamata karmile sõnakasutusele tunnustas Hegseth paljude NATO liikmete edusamme oma kaitsevõime tugevdamisel ning tõdes, et areng on toimunud.

"Mõned meie liitlased on sõnumist aru saanud ja oma panust suurendanud. Te teate, kes te olete ja me hindame seda väga," ütles Hegseth.

Washington on Euroopale selgelt mõista andnud, et soovib, et kontinendi NATO liitlased võtaksid esmase vastutuse oma tavakaitse eest, kuna USA fookus nihkub Hiinale.

USA ja Saksa meedia teatel hõlmavad kärped kolmandikku NATO käsutusse antud 150 USA hävitajast F-16 ja F-15 ning lisaks tankur- ja luurelennukeid, pommitajaid ja droone. Teadete kohaselt eemaldatakse ka tiibrakette tulistada suutev allveelaev ning üks kahest lennukikandja lahingugrupist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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