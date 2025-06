Teehoolduse hinnatõus on raskendanud Kagu-Eesti teede korras hoidmist

Kagu-Eesti omavalitsustel on üha keerulisem hoida korras kohalikke teid, sest viimaste aastate jooksul on muutunud teede hooldamine märgatavalt kallimaks ning riigi poolne toetus pole aastaid tõusnud.

Võru vallas on ligi 650 kilomeetreid teid, mille hoolduseks ja investeeringuteks kulub aastas üle miljoni euro. Sellest umbes kolmandik on riigi toetus, samas suurusjärgus on ka summa, mis kulub teede talvise hoolduse jaoks, ütles Võru vallavanem Kalmer Puusepp.

"Kuna summa on eelarves üks, seda suurendada-vähendada ei saa. Väga suurt rolli mängib ka palju talihooldusele kulub. Kui on väga lumine talv, siis tõesti läheb palju raha lume lükkamise peale. Kui korraga Võru vallas 40 traktorit lükkab on see kulukas ja selle võrra saab vähem suvel muid hooldustöid teha, need on omavahel korrelatsioonis," rääkis Puusepp.

Kui riigiteede jaoks on viimasel ajal leitud investeeringuteks lisaraha, siis valdadel riigi poolse toetuse suurenemisele teede hoolduseks lootust ei ole.

"Kohalike teede hoidu toetab riik iga-aastaselt 29,3 miljoni euroga ja need see summa siis on jaotatud vastavalt toetusfondi määrusele, mis jaguneb maanteede tänavate pikkuse alusel. Valemipõhine toetus ei ole muutunud, see on igal aastal olnud sama suur," kirjeldas kliimaministeeriumi teede valdkonnajuht Julia Bergštein.

Põlva vallas on ligi 500 kilomeetrit hooldatavaid teid, millest 90 protsenti on kruusateed.

Kuna teede jaoks eraldatud summad ei ole muutunud, siis hoolduskulude pideva hinnatõusu tõttu suudetakse iga aasta vähem hooldustöid teha.

"Oleks vägagi tervitatav, et automaksust ka osa raha tuleks kohalikes teedesse. Siis ka inimesed hajaasustusest saavad aru, mis põhjusel nad seda automaksu tasuvad. Meil siin hajaasustuses ju alternatiivi autole ei ole, seda unistust ka ei ole, et siin saaks käima tänapäeva elustandarditele vastav ühistransport," rääkis Põlva vallavanem Martti Rõigas.