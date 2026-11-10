Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jarno Habicht

Jarno Habicht juhtis kaheksa aastat Maailma Terviseorganisatsiooni tööd sõdivas Ukrainas. Nüüd juhib ta Eesti suurimat haiglat ajal, mil eestlased kulutavad tervishoiule rohkem kui kunagi varem ja ometi ei pääse paljud õigel ajal arsti juurde. Mida on Eestil õppida riigist, kus haiglaid pommitatakse? "Esimeses stuudios" on Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) juht Jarno Habicht.