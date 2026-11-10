Soome telekomimüüjad võivad klientidele tarbetuid teenuseid pähe määrida

Telekomifirmade endised müügimehed ütlesid Soome rahvusringhäälingule Yle, et Telia, Elisa ja DNA ranged müügieesmärgid ja komisjonitasud soodustavad klientidele tarbetute või neile sobimatute teenuste müümist. Soomes tegutsevad Elisa, Telia ja DNA eitavad, et tegemist oleks süsteemse probleemiga.

Yle lugu põhineb kolme endise müüja ja ühe endise kauplusejuhi müügitöö kogemustel. Kõik intervjueeritavad töötavad endiselt müügivaldkonnas, kuid on liikunud edasi teiste tööandjate juurde.

Tõstatakse küsimus, kas teleoperaatorite müüjate komisjonitasudel põhinev tasustamissüsteem võib luua olukorra, kus müüja huvi teenida rohkem satub vastuollu kliendi tegelike vajadustega.

Müügiprotsess algab küll kliendi vajaduste väljaselgitamisega, kuid tegelikkuses ei ole müük kliendikeskne, nendib üks endine Elisa müügiesindaja. "Eesmärk on kindlustada oma igakuine sissetulek, see tase, millega ollakse harjunud ja milleni on jõutud."

Klientidele võidakse müüa tehnoloogiat, mida nad tegelikult ei vaja. Soome tarbijakaitse- ja konkurentsiameti uurimine ning endiste müüjate kogemused viitavad näiteks juhtumitele, kus kliendile on müüdud 5G-teenuspaketiga liitumine seadmele, mis 5G-tehnoloogiat ei toeta.

"Kliendil on olemas 4G, mis sobib tema vajadustega suurepäraselt. Seejärel müüakse talle 5G-pakett, kuigi kliendil on hoopis vana Nokia 3310," ütles üks Telia endine müüja.

Lisaks võidakse klientide paketidesse lisada näiteks teenuseid, mida klient ei oska kasutada või ei vajagi.

"Vahel imestasid kliendid, mis teleteenus see selline on, mis maksab 25 eurot. Kliendil polnud sageli aimugi, millega tegu. See oli lihtsalt osa mingist paketist," kirjeldab endine Elisa müügiesindaja.

Yle andmetel kasvas Soome tarbijakaitseametile teleoperaatorite müügitegevuse kohta tehtud pöördumiste arv 2025. aastal 50 protsenti ning neid laekub aastas ligikaudu 1500.

Elisa, Telia ja DNA eitavad, et tegemist oleks süsteemse probleemiga. Ettevõtted tunnistavad, et üksikuid rikkumisi võib ette tulla, kuid rõhutavad, et tarbetute teenuste müümine ja klientide survestamine on nende reeglitega vastuolus ning rikkumiste korral sekkutakse.

"Mõnes olukorras võib meie komisjonitasude süsteem suunata müüki rohkem kui kliendi tegelikud vajadused," ütles DNA tippjuht Sami Aavikko. Ta lisas, et see ei tohiks kunagi viia väärkäitumiseni. DNA andmetel näitavad ettevõtte enda uuringud, et 90 protsenti klientidest on müügitehinguga väga rahul.

Telia esindaja Sami Mökkälä sõnab, et ettevõttel on kindel põhimõte: mittevajalikke tooteid ei tohi müüa. Kui müügiesindaja toimib teisiti üksnes oma töötasu suurendamise eesmärgil, toob see kaasa tagajärjed.

"Olen ​​teadlik üksikjuhtumitest. Oleme nende suhtes väga ranged. Kui midagi sellist ilmneb, saab töötaja kirjaliku hoiatuse. Kui müüja jätkab juhiste vastast tegutsemist, siis ta vallandatakse," ütles Mökkälä.