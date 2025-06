FC Flora hakkab küsima mängijatelt lisaks liikmetasule ka taristumaksu

Jalgpalliklubi Flora teatas, et kehtestab 1. augustist kõikidele klubis ja jalgpallikoolis treenivatele mängijatele igakuise taristumaksu, et parandada klubi kasutuses olevate treeningrajatiste kvaliteeti.

Klubi teatel on alates 1. augustist kehtestatava igakuise taristumaksu suurus 35 eurot ühe jalgpalluri kohta ning see rakendub ka neile mängijatele, kes on kuutasust vabastatud. Treeninggruppide ja võistkondade põhiselt on võimalik taristumaksu kompenseerida või vähendada partnerite kaasamise kaudu.

Tallinna FC Flora noortetöö juht Moorits Veering ütles lapsevanematele, noormängijatele ja kogukonna liikmetele mõeldud kirjas, et klubile on suurim probleem taristu hetkeolukord, eelkõige täismõõtmetega sisehalli puudumine.

"Eriti valusalt puudutab see meie noormängijad hilissügisesel ja talvisel perioodil. Eesti suurima klubina vajame parimat infrastruktuuri, mis toetaks suuremahulise ja kvaliteetse noortetöö korraldamist, mis tagab vajaliku pealekasvu klubi esindusmeeskonnale ja esindusnaiskonnale, kuhu kuuluvad ainult eestlased ja Eesti vabariigi kodanikest mängijad," sõnas Veering.

Veeringu sõnul aitavad rahvusvahelisel tipptasemel treeningväljakud tõsta noortetöö üldist kvaliteeti ja vähendada vigastusi.

Veering selgitas kirjas, et taristumaksust laekuvate vahenditega toimub klubile kuuluvate ja igapäevaselt noortevõistkondade kasutuses olevate treeningrajatiste renoveerimine ja kavandatavad tööd on jagatud kolme faasi.

"Esmalt vahetatakse tänavu juulis-augustis välja Kotka staadioni välisväljaku kate. Teises etapis toimub tänavu sügisel Kotka halli kunstmuru vahetus koos tuleohutuse parandamise ja suurpuhastusega. Kolmandas etapis on kavandatud uue täismõõtmelise jalgpallihalli rajamine Kristiine linnaosas või selle läheduses, millega alustatakse 2026. aastal," sõnas Veering.

Veering lisas, et klubi mõistab, et taristumaksu rakendamine on paljudele peredele suur probleem.

"Kuid ilma selleta ei osutu noormängijate kasutuses oleva Kotka jalgpallikeskuse kaasajastamine ega uue jalgpallihalli rajamine võimalikuks," ütles Veering.

FC Floras kehtib klubi liikmemaks 75–95 eurot kuus vastavalt treeningute arvule nädalas. Kui lapsele pole tehtud mõne omavalitsuse sporditoetuse kinnitust FC Florale, siis on liikmemaks 20 euro võrra kõrgem.

Liikmetasud tõusevad ka teistes jalgpalliklubides. Näiteks andis FC Levadia jalgpallikool teada, et lähtudes praegustest majandusoludest ja hinnatõusust suurenevad kõikidel jalgpallikooli gruppidel hinnad 20 euro võrra.

Kevadel soovis jalgpalliklubi Tallinna Kalev kehtestada nn kogukonnatasu, mis oleks olnud vastavalt nädalaste trennide arvule 100 kuni 160 eurot aastas. Kuna kava sattus lapsevanemate pahameele alla, siis tänaseks pole seda rakendatud.

Küll aga ütles Tallinna Kalevi noortetöö juht Ander Aaviku, et on võimalik, et klubi katsub eelarvet täita teiste lisavahenditega, näiteks jäävad tulevikus noorte meistrivõistluste transpordikulud lapsevanemate kanda.

Tallinna Kalevis tõuseb järgmisel aastal liikmetasu 12 eurot kuus.

ERR on küsinud taristumaksu kohta kommentaari ka FC Flora noortetöö juhilt Moorits Veeringult. Lisame selle esimesel võimalusel.