EL alustas uurimist nelja täiskasvanutele mõeldud veebilehekülje suhtes

Euroopa Komisjon algatas teisipäeval uurimise nelja pornolehe suhtes, kuna kahtlustab, et need ei võta tarvitusele piisavalt meetmeid alaealiste ligipääsu takistamiseks täiskasvanutele mõeldud sisule.

Uurimine puudutab platvorme Pornhub, Stripchat, XNXX ja XVideos ning selles keskendutakse ohtudele seoses alaealiste kaitsega. Erilise tähelepanu all on ohud, mis kaasnevad ebapiisava vanusekontrolliga, teatas komisjon.

Komisjoni sõnul ei ole kõnealustel platvormidel asjakohast vanusetuvastust, millega takistada alaealiste ligipääsu pornograafilisele sisule.

Uudisteagentuuri AFP korrespondent, kes asja teisipäeval kontrollis, ütles, et pidi kõigi nelja lehe puhul neile ligipääsemiseks vajutama vaid nuppu kinnitamaks, et ta on vanem kui 18, kuid põhjalikumat vanusekontrolli ei olnud.

Samuti leidis komisjon, et platvormidel puuduvad piisavad ja proportsionaalsed meetmed alaealiste privaatsuse, ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.

Peale selle pole platvormid rakendanud meetmeid, millega ennetada negatiivset mõju lastele, aga ka kasutajate vaimsele ja füüsilisele heaolule, teatas komisjon.

Euroopa Liidu digiteenuste määrus (DSA) näeb maailma suurimatele tehnoloogiafirmadele ette kohustuse tagada Euroopa veebikasutajate tugevam kaitse, sealhulgas privaatsuse, küberturvalisuse, aga ka lastekaitse osas.

Väga suurtele veebiplatvormidele, millel on vähemalt 45 miljonit aktiivset kasutajat kuus, näeb määrus ette iseäranis ranged kohustused, mille täitmist kontrollib Euroopa Komisjon, mitte riiklikud võimud.

Komisjon rõhutas teisipäevases teates, et teeb riiklike võimudega koostööd tagamaks, et reeglitest peavad kinni ka väiksemad pornolehed.

Samuti toonitati, et uurimise algatamine ei tähenda süüdimõistva järelduseni jõudmist ning et uurimisel pole lõputähtaega.

Kui rikkumised kinnitust leiavad, võib see kaasa tuua trahvi summas kuni kuus protsenti firma üleilmsest käibest. Platvormidel, mille puhul tuvastatakse tõsised ja korduvad rikkumised, võidakse ka Euroopas tegutsemine keelata.