Macron: Prantsusmaa keelab sotsiaalmeedia kasutamise alla 15-aastastele

Kreeka, keda toetavad ka Prantsusmaa ja Hispaania, töötab selle nimel, et Euroopa Liit piiraks oluliselt teismeliste poolt internetis veedetud aega. Kuid Macron soovib asjaga kiiremini tegutseda, kirjutab Politico.

"Me ei jõua ära oodata," ütles Macron teisipäeval.

Ta teatas ka, et Prantsusmaal kehtestatakse peagi vanusekontroll saitidele, mis müüvad nuge. See vanusekontroll sarnaneb meetmetele, mida Prantsusmaal juba kohaldatakse pornograafiliste saitide suhtes.

"15-aastane ei saa enam nuga internetist osta. See tähendab, et me hakkame kehtestama ulatuslikke finantssanktsioone ja keelde," lubas Macron. Peaminister François Bayrou teatas varem, et tahab kiiresti astuda samme "kõikide nugade" müügi keelustamiseks alaealistele.

Hiljem õhtul postitas Macron sotsiaalmeedias: "Keelan alla 15-aastastele lastele sotsiaalmeedia. Platvormidel on võimalus vanust kontrollida. Teeme ära."

Prantsuse võimud on juba teinud edusamme, et sundida teatud sotsiaalmeedia saite – sealhulgas ka X, Reddit, Bluesky ja Mastodon – vanusekontrolli kasutusele võtma, liigitades need pornograafilisteks veebisaitideks.

Prantsuse meetmed, mis kohustavad pornosaite oma kasutajate vanust kontrollima, jõustusid 7. juunil. See omakorda ajendas maailma suurimat pornoveebisaiti Pornhubi Prantsusmaal oma tegevuse peatama. Koheselt kasvas riigis nõudlus virtuaalsete privaatvõrgu teenuste (VPN) järele, mis võimaldavad kasutajatel petta veebisaite arvama, et nad asuvad teises asukohas.