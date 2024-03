Pornhub kaebas EL-i digiteenuste reeglite pärast kohtusse

DSA eesmärk on muuta internetikeskkond turvalisemaks ning tagada kasutajate õiguste tugev kaitse internetis.

Digiteenuste õigusaktis liigitatakse platvormid või otsingumootorid, millel on EL-is rohkem kui 45 miljonit kasutajat kuus, väga suurteks digiplatvormideks või väga suurteks veebipõhisteks otsingumootoriteks. Nad peavad järgima digiteenuste õigusakti kõige rangemaid eeskirju.

Pornhub väidab, et see pole väga suur veebiplatvorm, seetõttu ei pea see järgima kõige rangemaid eeskirju, ütlesid kaks asjaga kursis olevat inimest. Sama väidab veel Xvideos. Euroopa Komisjoni vastu on hagi esitanud veel Stripchat, kuid pole veel selge, millist EL-i reeglit firma tahab vaidlustada, vahendas Politico.

Varem teatas Pornhub, et sellel on 33 miljonit kasutajat. Stripchat teatas, et seda külastab 32 miljonit eurooplast kuus. Pornhub ja Xvideos esitasid 1. märtsil kaebused Luksemburgis asuvale Euroopa Liidu Kohtule.

Euroopa Komisjon liigitas eelmise aasta detsembris kolm täiskasvanute jaoks mõeldud veebilehte väga suurteks platvormideks. Neid kohustatakse hindama oma teenuste kasutamisega seonduvaid riske ja eemaldama ebaseaduslikku sisu. Rikkumiste korral võib Euroopa Komisjon määrata trahvi summas kuni kuus protsenti ettevõtte aastasest käibest.