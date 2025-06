Reformierakond valis Tallinna linnapeakandidaadiks Sõõrumaa

Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Pärtel-Peeter Pere ütles, et on Sõõrumaaga sel teemal rääkinud mitu kuud ja konkreetse ettepaneku tegi mõni päev tagasi.

Pere sõnul on nüüd soov Sõõrumaaga koos leida lahendus Tallinna juhtimiskriisile ning leida ühiskondlik kokkulepe, esimeseks Tallinna võimuliidu erakondadega.

"Et Urmas meie nimel linnapeakandidaadina kuulaks nad ära ja püüaks leida kokkuleppekoha, et me saaksime kaotada lasteaiakohatasu, lõpetada juhtimiskriisi /.../ Et sellesama koalitsiooni sees saavutada kokkulepe ja üheskoos edasi minna. Me ei lahku sellest koalitsioonist praegu siin, vaid me soovime, et Urmas leiaks ühisosa" ütles Pere, lisades, et Reformierakond ei näe võimalust jätkata nii, et Jevgeni Ossinovski (SDE) oleks edasi linnapea.

Pere sõnul on Sõõrumaa linnapeakandidaat praeguseks ning kes saab Reformierakonna linnapeakandidaadiks sügisestel valimistel, pole veel selge.

Sõõrumaa ütles, talle on esialgu antud veidi rohkem kui kolm kuud linnapeana.

"Küsimus on ka see, et kolm kuud ja mida teha saab sellel ajal. Mina elan nii, et mina teen iga päev asju nii, et need kõlbavad ka 10 aasta pärast vaadata. Ja ka kolme kuu jooksul teha asju, mis ka aastate pärast töötavad," lausus Sõõrumaa.

"Olukord ei ole lihtne, kavatsen rääkida koalitsiooni juhtivate liikmetega. Ma oleks tahtnud natuke ajapikendust, aga vaadates lahmimist, mida ajakirjanduses tehakse teineteise aadressil, siis mida varem see ära lõppeb, seda parem," lisas ta.

Sõõrumaa sõnul on tema nägemus et Iinna juhtimine oleks linnavalitsuses vähem politiseeritud ning et poliitilised vaidlused kanduksid rohkem volikogusse ja komisjonidesse.

Sõõrumaa ütles, et kui ta Tallinna linnapeaks valitakse, taandab ta end oma kõigi ettevõtete juhtivatelt kohtadelt.

Sügisel toimuvate kohalike valimiste kohta märkis Sõõrumaa, et on täiesti võimalik, et ta kandideerib ka seal Reformierakonna nimekirjas.

Veel täna õhtul kogunevad eraldi ülejäänud Tallinna võimuliidu kolme erakonna (Isamaa, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid) Tallinna juhatused, et otsustada, mida tekkinud olukorras edasi teha.