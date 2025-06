Sõõrumaa: võib-olla on Reformierakond hoopis minu mängukann

Urmas Sõõrumaa rõhutas "Aktuaalse kaamera" intervjuus, et tema näol ei ole tegu lihtsalt Reformierakonna poliitmängu ohvriga. Lisaks lubas Sõõrumaa, et meeriks saades tagandab ta end kõigilt juhtivatelt positsioonidelt, kus võiks tekkida huvide konflikt tema suurarenduste ja uue ameti vahel.

Praeguse koalitsiooni otsus on selge. Nendega midagi arutatud ei ole ja nemad teid linna juhtima ei taha. Millal te ametlikult Keskerakonnaga koostööga välja tulete?

Ma kavatsen ikkagi nendega (koalitsioonipartneritega - toim) rääkida, las see kuum supp natuke jahtub. Ma olen lubanud, et uks on avatud ja kõigepealt räägin nendega.

Kõlvart ütles, et mingisugune kokkulepe võiks ju olla ja Keskerakond võiks teid teatud küsimustes toetada.

Kõigiga tulebki rääkida. Ma olen öelnud, et kõik, kes on rahvaesindajateks valitud – nendega tuleb arvestada. Nendega tuleb rääkida ja kui nad midagi arvavad teisiti kui meie, siis tuleb seda aktsepteerida ja kuulata.

Te jätsite Reformierakonda astumise ja valimistel kandideerimise praegu lahtiseks. Miks?

Praegusel hetkel ei liitu, sest kõik on veel liiga toores ja liiga vara. Nende otsuste tegemiseks on aega lausa augusti lõpuni. Pealegi oleks ju hästi ilus, kui kandidaate oleks rohkem ja ma ei oleks ainus. Mulle meeldib võistelda.

Oma ettevõtteid, millel on laiad ärihuvid Tallinnas, te kinni ei pane ega maha müü. Kuidas te nii suures huvide konfliktis saate linna juhtida?

Taandan end kõikidest juhtivatest rollidest. Ega mul neid väga palju polegi – olen nõukogu esimees, aga taandan end ka sealt. Omanik on omanik. Selle jagamine oma laste vahel võtab natuke aega, aga ütleme nii, et sain täna vist meediast ühe hea idee: äkki moodustan järelevalveorgani, et see oleks ühiskonnale veel arusaadavam. Olen lubanud teha Jevgeni Ossinovskile ettepaneku seda juhtida. Ühtlasi likvideerin oma sisekontrolli, sest ma olen siis nii suure avaliku tähelepanu all, et kõik on kontrolli all.

Kas ei pruugi olla, et olete lihtsalt Reformierakonna mängukann ja olete sattunud nüüd poliitmängude ohvriks ning oma nime ehk määrite selles jamas?

Urmas Sõõrumaa ei ole kellegi mängukann. Võib-olla on hoopis Reformierakond minu mängukann.

Mida konkreetset te loodate valimisteni jääva kolme kuuga ära teha?

Loomulikult neid asju, mida eelkõige Reformierakond on lubanud ja mida on rahvale lubatud. See on näiteks lasteaia kohatasu kaotamine. Loomulikult jätkub üleminek eestikeelsele õppele, sest kooliaasta on tulemas. Samuti lisaeelarve vastuvõtmine ja seal on üht-teist veel, mida on linnarahvale juba lubatud.

Mulle tundub, et olete ettevõtjana pigem Exceli-mees ja väga efektiivne. Kas linnajuhtimine on tegevjuhtimine või peab seal leidma kokkuleppeid ja natuke politikaanlust harrastama?

Ma olen korduvalt öelnud ka meedias, et ma ei ole hea juht, ma olen pigem liider. Need, kes Excelit lugeda oskavad ja muid praktilise juhtimise asju valdavad – neid on minust palju paremaid. Aga ma olen omast arust päris hea liider. Liider peab selgitama oma meeskonnale visiooni, strateegilised ülesanded ja oskama korraldada nende täitmise kontrollimist.

Viimaks – te olete laialt tuntud ka spirituaalsuse ja esoteerika harrastamise poolest. Kuidas te plaanite ka neid aspekte linnajuhtimises rakendada?

Kes meist ei ole spirituaalne? Me oleme kõik vaimsed, spirituaalsed – me oleme kõik jumalik looming ja see teebki elu ilusaks. Loomulikult kavatsen ma linna juhtida eelkõige nii, et olla linnainimeste teenindaja, näoga inimeste poole. Tahan teha kõik otsused võimalikult nii, et need inimesed, kelle kohta otsused käivad, tunneksid, et need on nende otsused, mitte minu omad.