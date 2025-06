Tänavu sooritasid 85 õpilast riigieksami sajale punktile

85 noort sooritasid tänavu riigieksami sajale punktile. Kuigi viimase paari aasta võrdluses on sajapunktilisi vähem, on eksamite keskmine sooritus siiski kõrgem.

Kui riigi helgemad pead kokku tulevad, tuleb neil loomulikult Rakett 69 stiilis kokku meisterdada iseliikuv sõiduk. Olgugi, et see ülesanne paljudel ei õnnestunud, suutsid kõik 85 noort riigieksamil kätte saada sada punkti. Eriti nutikad tegid lausa kaks eksamit maksimumile.

"Erakordne on see, et kahel õpilasel Eestis on kahes õppeaines maksimumtulemused. See on teistsugune, varasemalt nii ei ole olnud," lausus haridus- ja noorteameti hindamiskeskuse juht Alge Ilosaar.

Üks selline õpilane on Hedvig, kes endalegi üllatuseks sai 100 punkti nii inglise keele kui ka kitsa matemaatika eksamilt.

"Ma lihtsalt andsin enda parima. Ülesanded ei olnud liiga keerulised ka, et lihtsalt vedas ma arvan. Mulle endale meeldiks väga muusikat minna edasi õppima, see on mulle hästi südamelähedane. Humanitaarained huvitavad mind rohkem," sõnas Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi lõpetaja Hedvig Puusaar.

Eesti keele riigieksami sooritas tänavu sajale punktile neli abiturienti. Chrisette ütles, et tegemist on äärmiselt keerulise eksamiga.

"Sajast punktist poleks unistanudki. Ma sain teema kätte ja ma teadsin, et mul on head näited ehk mul vedas sellega. Ma kirjutasin sõnavabadusest," ütles Tallinna Reaalkooli lõpetaja Chrisette Bramanis.

Kergete killast eksam ei ole ka eesti keel teise keelena, mis Aleksandrile tuli siiski mõnevõrra kergelt.

"Mul oli paar tundi Zoomis mu eesti keele õpetajaga. Meil oli väga väike eesti keele grupp, umbes 14 inimest, nii et ta teadis igaühe isiklikke vigu. Me rääkisime nendest asjadest. Mul olid suured probleemid osasihitisega ning lõpetatud ja lõpetamata tegevusega," lausus Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi lõpetaja Aleksander Kirijenko.

Ka õpetajad on õpilastele märkimisväärne taustajõud.

"Meil oli Koidula Gümnaasiumis selline legendaarne õpetaja Tiia Toobal. Tema käe all ei olnud väga palju pingutamist vaja. Nüüd ma tegelen üldsegi tehisaru pildituvastussüsteemidega ja me aitame keskealisi naisi täpsemalt," sõnas Pärnu Koidula Gümnaasiumi lõpetaja Aaron Hunt.