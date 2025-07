Sõõrumaa: huvide konflikti teema on ülepaisutatud, süüdistajad vaadaku peeglisse

Pärast ettevõtja Urmas Sõõrumaa valimist Reformierakonna linnapeakandidaadiks on avalikkuses tekkinud küsimused Sõõrumaa äride ning linna huvide võimalikust konfliktist.

"Sa võid ju kahtlustada mind ükskõik milles, ma ei tea, potentsiaalse vägistajana, lapsporno kogujana. Selle vastu ei saa ei advokaadi ega kellegi teisega," lausus Sõõrumaa ERR-ile oma võimalikku huvide konflikti kommenteerides.

Sõõrumaal on pikaajalised halduslepingud Tallinna koolidega, suurarendused linnas ning talle koos äripartneriga kuulub liikluskorraldusteenuseid pakkuv ettevõte.

Pikaajalised halduslepingud

Tallinna linn kuulutas 2006. aastal välja avalikku konkurssi mitmete linnakoolide haldamiseks. Urmas Sõõrumaa firma Vivatex Holding OÜ võitis selle ning tagas sellega viie kooli haldusõiguse kuni 2036. aastani. Need koolid olid Pelgulinna Gümnaasium, 32. Keskkool, Kalamaja Põhikool, Kristiine Gümnaasium ja Laagna Gümnaasium.

Vivatex Holdingu 2024. aasta majandusaruande andmetel teeniti aastaga müügitulu 1 781 000 eurot.

2024. aasta novembris otsustas uus linnavalitsus osta Kalamaja Põhikooli hoone välja. Selle maksumuseks oli 5 150 000 eurot.

2006. aastal sõlmis teise 30-aastase halduslepingu BCA Centre OÜ, mis kuulub ettevõtja Jaanus Otsale. Tema Sõõrumaa esitamises linnapeakandidaadiks probleemi ei näinud.

Otsa sõnul on ettevõtjate poliitikasse liikumine ka mujal maailmas standardpraktika ning tähtis on just huvide konflikti maandamine. Seda võiks Sõõrumaa tema hinnangul advokaatide abil edukalt teha.

Suurarendused

Sõõrumaale kuuluv US Real Estate on Tallinnas viinud läbi juba mitmeid suurarendusi ning nendele on lähenevatel aastatel lisandumas uusi. Hiljuti valmis Rotermanni kvartalis Golden Gate'i büroohoone, sellele peaks järgnema järgmisel aastal valmiv Patarei Merekindluse põhjalik renoveerimine, kus on aastate jooksul olnud probleeme nii rahastuse kui ka planeeringuga. Lisaks peaks 2028. aastal valmima veel arendusjärgus Talsinki kvartal.

Isegi kui Urmas Sõõrumaa astuks US Real Estate'i nõukogust tagasi, nagu ta viidanud on, oleks Sõõrumaa jätkuvalt ettevõtte ainuomanik. Sellist otsest huvide konflikti raamatupidamistrikiga ei lahendaks.

Eelmisel aastal jäi US Real Estate OÜ 4 354 987 euroga kahjumisse.

Liikluskorraldus

Sõõrumaale kuulub ka koos äripartner Karol Kovaneniga enamusosalus liikluskorraldusteenuseid ning liiklusohutuslahendusi pakkuvas AS Signaal TM-is. Kuigi 2024. aastal vahetas Tallinn pikki aastaid pealinnas liiklusmärkide ja fooride paigalduse ja hooldusega tegelenud AS-i Signaal TM välja osaühingu Kiirwarren.KL vastu, ei välista see huvide konflikti tulevaste hangete puhul.

Sõõrumaa lubab ennast firmadest taandada

Urmas Sõõrumaa sõnas ERR-ile, et teeb kõik endast oleva, et linnavalitsuses tegutseda vaid visiooni ja strateegiliste eesmärkide seadmisel. Praktilised otsused jätaks ta teiste teha.

Sõõrumaa on pöördunud huvide konflikti teemal ka advokaatide poole ning nende hinnangul saab ta sooritada samme, et kõik oleks tema linnapeaks saamisel õiguslikult korrektne.

"Üldiselt on foon selline, et juriidiliselt on kõik seadustele vastav ja kõikidest asjadest ma saan ennast taandada. Nii et mingit ohtu ei ole," kinnitas Sõõrumaa.

Sõõrumaa arvates on huvide konflikti teema ülepaisuttatud ning tegemist on meedia ja poliitikute poolt õhutatud kahtluste ülesseadmisega. Tema sõnul peaksid kõik süüdistajad vaatama peeglisse.