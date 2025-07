Sõõrumaa: tegin Reformierakonnale pakkumise, millest oli raske keelduda

Neljapäeval Tallinna linnapeaks kandideerimisest loobumisest teatanud Urmas Sõõrumaa ütles "Aktuaalses kaameras", et oli veidi naiivne, kui arvas, et munitsipaalpoliitikas toimuv ei lähe inimestele nii palju korda kui riigi poliitika; kuid et ta pole maha matnud mõtet töötada Tallinna linnapeana.

Palju segadust lühikese ajaga ja olgem ausad – ei ole ju tõsiseltvõetav, kui te ühel päeval otsustate üht ja järgmisel risti vastupidist.

Jah, nii sattus. See suuremat sorti segadus, mis algas palju enne, kui mina sinna tulin. Ma ei olnud osa sellest loost. Nüüd ma olen osa sellest loost. Ma näen nüüd ja edaspidi võimalust, et selline poliitiline kemplemine – samal ajal praktilist juhtimist teostades – ei ole jätkusuutlik.

Kas teist saab valimistel Reformierakonna Tallinna esinumber? Liitute te Reformierakonnaga?

Ma olen täna parteitu ja Reformierakonna linnapeakandidaat. Ja mul ei ole konkreetselt olnud juttu parteiga liitumisest.

Kes teid linnapeakandidaatiks kutsus? Kas te suhtlesite seal teemal Kristen Michaliga?

Pärtel-Peeter Pere (kutsus). Olen Kristen Michaliga arutanud viimasel paaril päeval, kui ta saabus minu teada puhkuselt ja proovis aru saada, mis toimub.

Mida teile lubati, et te selles mängus kaasa teeksite?

Mida saab mulle siin elus lubada? Loomulikult linnapeaks hakata ja kavatsen seda teha edaspidi.

Lihtsalt kutsuti ja te ütlesite jah, miks mitte?

Igal asjal on eelnev lugu. Kui avada minu viimase 30 aasta elu, siis mul on sügav soov panustada ühiskonda, koju, kogukonda, kus ma olen ise kasvanud. See on minu enda olemus. Mis veel parem oleks, kui juhtida oma linna, mis on täna minu koduks.

Ei kahetse otsust selle mänguga kaasa minna?

Ei kahetse. Loomulikult, poliitikas ma ikkagi olen natuke kogenematu ja naiivne, (kui) ma arvasin, et kommunaalpoliitika, nagu ma linnajuhtimist nimetan, ei ole nii tähtis kui riigi poliitika. Aga mis ma teen, kui minu ümber toimuv puhutakse alati nii suureks.

Kas otsuse loobuda tegite ainuisikuliselt või pidasite nõu ka?

Pidasin lähemate inimestega nõu, nii erakonna mõistes. Põhimõtteliselt tegin ettepaneku, millest neil (Reformierakonnal – toim.) oli raske keelduda. Nad püüdsid minust aru saada, nad said minust aru ja toetasid mind.

Milline see ettepanek oli?

Ettepanek oli see, et sellise fooni saatel, kus meid kahtlustatakse salasobingutes, kuskilt mujalt antud kokkulepetes ja suunistes, ei ole see hea foon linna juhtimiseks.

Aga kutsun üles kõiki edukaid inimesi oma valdkondades mitte võõranduma võimust, vaid tulla ise panustama.

Te ütlete, et lähete valimistele sõnumiga moodustada tehnokraatide linnavalitsus. See ei ole ju võimalik. Selleks peaks te saama võimule ilma koalitsioonipartneriteta.

Jah, see võib-olla polegi mõistlik, 100 protsenti tehnokraate. Aga mulle meeldib, kuidas Helsingis see toimib. Seal on neli abilinnapead ja oluliselt tugevama võimuga ja rolliga ametid. Ja poliitiline kemplemine on viidud rohkem volikogu tasandile ja väärtustatud volikogu komisjonide rolli.

Lähete sügisel valimistel teisele katsele. Loodate, et Reformierakonnaga läheb paremini kui Savisaare ja Tegusa Tallinnaga kaheksa aastat tagasi, kuis saite üle 700 hääle?

Kindlasti läheb paremini. Eks endalgi on elukogemus suurem. Ja Reformierakond on alati, ärge alahinnake, esinenud valimistel hästi.