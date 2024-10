Tallinn ostab Sõõrumaalt Kalamaja põhikooli hoone viie miljoni euroga välja

Tallinna linnavalitsus on langetanud põhimõttelise otsuse osta Kalamaja põhikooli hoone välja erapartnerilt, kelleks on Urmas Sõõrumaale kuuluv Vivatex Holding. Tehingu maksumus on 5 150 000 eurot ja see teeb võimalikuks alustada põhikooli hoone laienduse ehitamisega.