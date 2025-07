Ministeeriumid ei tõtta valgevenelaste ekskursioonidele lõppu tegema

9. juunil esitas sotsiaaldemokraat Kaljulaid välisminister Tsahknale ja siseminister Igor Tarole päringu, uurides, kuidas on võimalik, et Valgevene turismifirmad toovad jätkuvalt ekskursioonidele Tallinnasse busside kaupa Venemaa agressiooni Ukrainas toetavaid valgevenelasi.

Kaljulaidi sõnul märkas ta lihtsalt ühel hommikul Toompeale tööle jalutades, et mäe jalamil peatuvad mitmed Valgevene numbrimärkidega bussid. "Vaatasin, et seisab Valgevene numbritega buss, millest on väljunud grupp rõõmsaid valgevenelasi, kes valmistuvad siis külastama ja tutvuma Nevski katedraaliga," lausus Kaljulaid.

See pani Kaljulaidi mõtlema Valgevene turismireiside ulatuse üle. Internetist leidis ta endalegi üllatuseks mitmeid Minski-Tallinna liinil bussiekskursioone pakkuvaid turismifirmasid.

Valgevene turismireiside vahendusfirma VR-lines kodulehelt võib leida, et külastatakse näiteks Ekaterina [Kadrioru] parki ja Orlovi [Maarjamäe] lossi. Läbivalt on vaatamisväärsuste nimed jäänud tsaariaega kinni ning eestipärast kirjapilti kodulehelt ei leia.

Tsahkna vastust tuli oodata ligi kuu

Sel kolmapäeval saabunud Tsahkna kirjalikus vastuses seisab, et minister on Kaljulaidi probleempüstitusega täiesti nõus. Lahendust ta kohe välja pakkuma ei tõtanud.

Valgevenelaste reisimise piiramiseks keelati 2024. aasta 1. juulil Eestisse sisenemine Valgevene sõiduautodele ja muudele mootorsõidukitele vähem kui kümne reisija veoks. See keeld ei rakendu aga suurematele reisibussidele.

Seega saavad Valgevene turistid Eestisse vabalt tulla just grupireisidele, kui mootorsõidukis on enam kui kümme reisijat.

Tsahkna lisas kirjas, et välisministeerium kavatseb asja arutada üheskoos siseministeeriumiga. Nii kavatsetakse tema sõnul leida lahendus valgevenelaste turismireiside peatamiseks.

Siseministeeriumis on puhkuseaeg

Siseminister Igor Taro ning siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits on praegu puhkusel ning neid mõlemaid asendas neljapäevasel valitsuse istungil sisejulgeoleku asekantsler Joosep Kaasik. Temalt ERR-il kommentaari saada ei õnnestunud.

Mitme päringu peale õnnestus siseministeeriumilt saada vastus, et teemaga tegeletakse ning koosolekulaua taha istutakse välisministeeriumiga esimesel võimalusel. Millal täpselt, ei selgunud.

Seega ei paista Kaljulaidi enam kui kuu eest tõstatatud probleemile lähiajal lahendust.