Jaheda suve tõttu on Kagu-Eestis olnud tavapärasest vähem turiste

Viimastel kuudel on Kagu-Eesti väikeettevõtjate käibed märgatavalt kahanenud, kuna jaheda suve tõttu on piirkonnas tavapärasest vähem turiste ning hinnatõusud on pannud kliente suvisest meelelahutusest üha enam loobuma.

Kagu-Eesti turismiettevõtjate jaoks on tavaliselt suvi kõige kiirem aeg, sest tööd on palju, kuid tänavu on olukord teistsugune.

"Täituvus on langenud kuskil 30 protsenti – vähemalt esimese kahe kuuga, mis nüüd on lõppenud. Juuli tuleb ka suhteliselt vaikne võrreldes eelmiste aastatega. Täituvus on kuskil 20 protsenti madalam," sõnas Taevaskoja puhke- ja turismikeskuse juhatuse liige Triinu Vähi.

"Aga august tõotab tulla hästi tore kuu, ühtegi vaba päeva ei ole. Sügis, võrreldes eelmiste perioodide broneeringutega, on väga-väga vaikne," lisas ta.

Mitmed kohalikud toitlustamisega tegelevad ettevõtjad on võrrelnud käesolevat aastat ja suve möödunud koroonakriisiga, kus ettevõtete tellimused järsult langesid ja valitses üle-üldine majanduslik ebakindlus.

"Ma arvan, et põhifookus on tegelikult erinevatel maksutõusudel ja maksude lisandumisel, sest sellist tagasihoidlikku käitumist inimeste ostukäitumises on juba tunda. Ka märts-aprill – juba sealt saadik. Ma arvan, et see kehvapoolsem ilm lihtsalt võimendab kogu seda lugu," rääkis Tillu kohviku perenaine Eve Veski.

Põlva wakepargis ehk veelauapargis oli eelmisel aastal samal ajal märgatavalt rohkem külastajaid. Näiteks sellel aastal käis juunikuus ujuval lõbustuspargil kokku sama palju külastajaid kui eelmisel aastal sellel ajal pea iga päev. Aga on ka veelauaga sõitjaid, keda külm vesi ega jahe ilma ei heiduta.

"On sellised tõsised huvilised, nemad ikka tulevad, nemad ikka käivad sõitmas, aga selliseid, kes on natuke vähem julgemad, võib-olla ka ilmatundlikumad, neid on ka kõvasti vähem olnud see aasta," rääkis Põlva wakepargi eestvedaja Martin Bachmann.

"Eks ta ikka ilma ilma taga on siiamaani olnud. Palju on sellist pilvist, tuulist – väga tuuliseid ilmasid ja palju vihma, ja siis inimestel ei ole seda päris õiget rannatuju veel tulnud peale ilmselt," sõnas Bachmann.