Reformierakond valis Tartu linnapeakandidaadiks Urmas Klaasi

Klaas sõnas, et tema meeskonna põhiteemad on valimistel majanduse areng, igakülgne turvalisus ja tervist toetava hubase linnakeskkonna arendamine.

"Hästi toimivast majandusest võidavad kõik tartlased. Uue hoo andmiseks arendame soodsat keskkonda ettevõtluseks, võimalusi uute elamu- ja ärimaade kasutuselevõtuks, lihtsustame bürokraatlikke nõudeid ja loome juurde kiireid ühendusi," lausus Klaas.

Klaasi sõnul jätkub Tartu-Helsingi lennuliini toetamine, lisaks töötatakse kiirete rongiühenduste nimel Tallinna ja Riia suunal ning pingutatakse, et Tallinna-Tartu maantee saaks täies pikkuses neljarajaliseks.

"Tartu oravate eesmärgiks on rajada avalikud varjumiskohad vähemalt 100 000 inimesele ja tagada teenuste toimimine ka kriisiolukordades," märkis Klaas.

Samuti on tema sõnul fookuses turvalisus liikluses. "Maailmas on palju ärevust, seetõttu on oluline, et tartlased saaksid selle taustal ennast igakülgselt turvaliselt tunda," rääkis Klaas.

Klaas lubas luua ka kõigile liiklejarühmadele Tartu põhitänavatel turvalised ning eraldatud liikumiskoridorid.

Linnaruum peab Klaasi sõnul olema tervist toetav ja hubane.

"Ehitame valmis kultuurikeskus Siuru ja seda ümbritseva südalinna piirkonna, värske lahenduse saab ala Küüni tänavast Emajõeni," sõnas Klaas.

Samuti soovib ta rajada kaldapromenaadi avaturust Karlova sadamani.

Klaas leiab, et Tartus on oluline hoida head poliitilist kultuuri. "Siin on alati peetud arutelusid argumenteeritult, tasakaalukalt ja laiemat pilti silmas pidades. Hea koostöövaim peab saatma meid ka edaspidi," rõhutas Klaas.

Erakonna Eesti 200 linnapeakandidaat Tartus on erakonna juht Kristina Kallas, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal praegune abilinnapea Elo Kiivet, Isamaal mitmekordne minister ja praegune riigikogu liige Tõnis Lukas ning Keskerakonnal erakonna peasekretär Anneli Ott.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 19. oktoobril.