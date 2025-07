Elektrilevi plaanib samuti võrgutasu lisatõusu

Elektrilevi juht Mihkel Härm ütles, et sarnaselt Eleringiga kasvavad ka Elektrilevil sisendhinnad. "Me kõik teame, mis inflatsioon on iga-aastaselt. Sealhulgas sellel aastal. Me ei räägi siin paariprotsendilisest inflatsioonist, selle aasta inflatsioon võib viie protsendi kanti tulla," ütles Härm

Härmi sõnul Elektrilevi kulud umbes samas suurusjärgus ka kasvavad. "Selleks, et võrguteenus oleks kvaliteetne ja kõik hooldused ja muud asjad oleksid tehtud, on meil ka vaja kuludele katet. Nii et Elektrilevi selle aasta teises pooles, kuskil sügisel, on plaaninud esitada konkurentsiametile enda tariifitaotluse," märkis Härm.

Lisaks kulude kasvule peab Elektrilevi oma hinna sisse panema ka Eleringi plaanitava 37,6-protsendilise võrgutasu tõusu. Härm ütles, et see on Elektrilevi jaoks üsna suur kulu.

Elektrilevi müügitulu on aastas 300 miljonit eurot ja Eleringile on senini sellest läinud 80 miljonit eurot, rääkis Härm. Nüüd, kui Elering soovib saada lisaraha, tuleb selle võrra lisaks tariifi tõsta.

"Sõltub, kui suures ulatuses see tariif muutub, siis täpselt nii palju me peame ka oma tarbijatelt rohkem raha kokku koguma. Hästi lihtsalt: kui Eleringi tariif peaks tõusma 30 protsenti ehk siis umbes 25 miljonit, siis kõik see tuleb meie tarbijate käest kokku koguda. 25 miljonit meie 300-miljonilise müügitulu juures on peaaegu 10 protsenti Elektrilevi tariifi tõusu," ütles Härm.

Kui palju Elektrilevi kokku uuest aastast võrgutasu tõstab, ei ole veel Härmi sõnul paigas. "Meil eelarvestamise protsess augustis hakkab. Eks siis see number selgub. Ja eks konkurentsiamet vaatab ka hoolikalt üle kõik kuluread," rääkis Härm.

Hüpoteetiliselt on omaniku esindajatel ehk riigil võimalus ka öelda, et tõus võiks ära jääda ja selle arvelt näiteks Elektrilevi aktsiakapitali suurendada, ning lasta ettevõttel kahjumlik olla. Härmi sõnul ei oleks see kuigi hea mõte.

"Jooksvate kulude katmine aktsiakapitali suurendamise läbi ilmselt ei ole jätkusuutlik plaan. Kui meil on suured investeeringud vaja ära teha siin lähiaastatel ja seda teha läbi aktsiakapitali suurendamise, see kõlab väga mõistliku mõttena," ütles Härm.

Elektrilevi teatas viimati aprilli lõpus, et tõstab augustist võrgutasu keskmiselt 2,6 protsenti.