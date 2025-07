Ligi: riik ei tea, kes kasvatab lapsi ja kelle nimel on auto

Koalitsioon teatas maikuus, et auto aastamaksule kehtestatakse 100-eurone soodustus lapse kohta. Peaminister Kristen Michali sõnul võiks muudatus jõuda parlamenti sügisel ja soodustusega võivad lastega pered arvestada juba tänavu.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul ei ole lastega peredele veel automaksu soodustust kehtestatud, sest siiani on ebaselge, kes soodustust saama hakkab.

"Segane signaal, mida koalitsioonilepingu uuendamisel maksumaksja enda arvates sai on, et lastega pered nagu ei peaks maksu maksma. Aga tegelikult seadus on muutmata ja kes üldse hakkab seda soodustust saama, see on ebaselge. /.../ Maksud tuleb kõigepealt kokku koguda, et üldse saaks teha arvestust, kes on õigustatud midagi tagasi saama," ütles Ligi saates "Uudis+".

"Seadus kehtib, keegi pole kellelegi kehtestanud seda maksuvabastust. Soovi korral võib ju alati enda kasuks (asjast) aru saada, aga tõsiselt järele mõeldes on võimalik ka kontrollida ja ka mitte eksida," ütles Ligi.

Rahandusminister nentis, et maksusoodustuse teostamiseks tuleb lahendada tehniliselt keerulised küsimused, nagu kellele kuulub auto ja kes tegelikult kasvatab lapsi.

"Enam ei ole tänapäeval selliseid peresid, nagu me oleme tahtnud neid kaua aega ja sajandeid näha. Ei tea riik täpselt, kes kasvatab, tal on väga raske teha mistahes sotsiaalpoliitikat ja selline sooline disproportsioon on sedapidi, et autod enamasti on meeste arvel; lapsed, kui on tegemist rongaisade või mitme naise pidajatega, on enamasti naiste nimel. See on see perekondlik käitumine, mis on järjest muutunud. Ebaõiglus on paras pusle meile, kuidas ikkagi nii teha, et selle soodustuse saavad tegelikult laste eest hoolitsejad, mitte autodega rongaisad. Ma utreerin, lihtsalt selguse huvides," ütles Ligi.

Ligi sõnul langetati rahandusministeeriumis mootorsõiduki maksu muudatusega seotud poliitilised otsused juuni lõpus ning juulikuus tegeldakse tehnilise kokkukirjutamisega. Kooskõlastatud eelnõu peaks riigikogule jõudma sügisel.

"Me peame selle kuidagi ära tegema, mitte ainult sellepärast, et see on otsus, vaid sellepärast ka, et lastega peredel on autovajadus teistsugune. Kui autostumist piirata, siis me ei taha samal ajal piirata laste juurdepääsu haridusele, huvitegevusele, minu poolest ka reisimisele," märkis Ligi.

Rahandusminister soovitab kõigil automaksu maksmata jätnud 37 000 inimestel see ära maksta.

"Seadus kehtib, täitke seadust, saage aru, see on teie riik, see ei ole valitsuse riik ja see ei ole ühegi erakonna riik – see on teie endi riik, kellele maksu maksmine käib reeglite järgi, mitte poliitilise omakasu järgi," tõdes Ligi.