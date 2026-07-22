Tervishoiueksperdid soovitavad ravikindlustuse kohustuslikuks muuta

Tervishoiueksperdid soovitavad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtlikku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda.

Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka, lisaks katab riik laste ja eakatae ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14 protsenti sama vanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seaduse järgi kehtib sundkindlustus.

Kolm tervishoiueksperti tegid ettepaneku ravikindlustus kohustuslikuks muuta ning panna selle eest tasumine just inimese enda õlule, nii nagu on Leedus või Hollandis.

"Kui inimene seda ei maksa, tekib tal lihtsalt riigi ees võlg ja mingil hetkel, kui ta läheb arstiabi saama, siis on see võlg sealt näha. Kui ühel hetkel inimesel tekib tulu, siis riik saab selle kinni pidada nagu muudes valdkondades, kus riik peab kinni inimeste makseid, olgu see siis elatisvõlglastelt või muudelt valdkondadelt," ütles ekspertidest üks, Andres Võrk.

Kui praegu arvestatakse inimese enda ostetud ravikindlustust keskmise palga pealt, siis Võrgu sõnul tuleks aluseks võtta hoopis miinimumpalk. Eestis oleks kindlustusmakse sel juhul 115 eurot kuus.

Tervisekassa nõukogu liikme, rahandusminister Jürgen Ligi (Reformierakond) sõnul on kohustuslik ravikindlustus õige mõte, aga saatan peitub detailides.

"Esiteks, kuidas seda maksevõimet tagada kõigile piisavalt kõigile. Teiseks, kuidas vältida sellist mugavuskindlustamist, et makstakse mingi miinimum ära ja saadakse kindlustus. Aga tuleb tunnistada, et probleem on õigesti püstitatud," ütles minister

Ligi ei pea õigeks ideed hakata enda ostetud ravikindlustust arvestama miinimumpalgalt, sest nii võib inimene saada kindlustatud väiksema summa eest, kui oleks õiglane.

Isamaa esindaja Riina Solman ei toeata välja pakutud ideed aga üldse.

"Tänases situatsioonis, kus majanduslangus on inimestelt võtnud praktiliselt viimasegi käest, on inimesel kuu lõpus see kümme eurot ka oluline raha ja kui me räägime, et arvutuste kohaselt peaks 115 eurot maksma, siis see oleks lisamaks ja paljudele ei ole see jõukohane," leidis Tallinna abilinnapea.

Jevgeni Ossinosvski (SDE) tegi sotsiaalministrina ettepaneku tagada ravikindlustus kõigile Eesti elanikele, aga ei pea mõistlikuks selle kohustuse panemist inimeste õlule, sest tegu ei ole ühetaolise rühmaga.

Sotsi sõnul on niisiis selles grupis ka n-ö mugavusravikindlustamata isikuid, kes saaksid seda endale lubada, kuid eelistavad võtta dividende ja saada muid maksusoodustusi.

"Seal loomulikult oleks võimalik ja ka mõistlik riigi poolt jõulisemalt survestada, et need inimesed sotsiaalmaksu ära maksaksid. Aga kindlasti on selle rühma seas ka neid inimesi, kes on sotsiaalselt haavatavad, keda isegi täitemenetluse saamisel ei motiveeri seda ära maksma, vaid pigem muule käitumisele. Tõenäoliselt riik seda raha kätte ei saa," ütles poliitik.

Eestis on ravikindlustuseta seitse protsenti elanikest, Euroopast on vaid Rumeenias see näitaja veelgi kõrgem.