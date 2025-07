Allikad: Saksamaa plaanib osta USA-lt rohkem F-35 hävitajaid

Saksamaa soetab oma õhujõududele F-35 hävitajad ning varem teatas Berliin, et kavatseb osta 35 ülimoodsat sõjalennukit. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid aga veebiväljaandele Politico, et Saksamaal on plaanis soetada 50 uut hävitajat.