Kurdide PKK võitlejad põletasid tseremoonial relvi

Kurdistani Tööpartei 1978. aastal asutanud Abdullah Öcalan, kes on viimased 25 aastat Türgis vangis istunud, kutsus PKK-d relvi maha panema ja laiali minema veebruaris. Reedese relvade põletamise tseremooniaga lõppes ametlikult 40 aastat kestnud verine võitlus kurdide õiguste eest omaenda etnilistel territooriumidel Türgis. Loodetud rahvusriiki sündinud aga pole.

"PKK liikumine ja selle rahvuslik vabastamisstrateegia, mis tekkis reaktsioonina kurdide olemasolu eitamisele ja oli suunatud eraldi riigi loomisele, on laiali saadetud. Kurdide olemasolu on tunnustatud, seega on meie põhieesmärk saavutatud," ütles PKK vangistatud juht Abdullah Öcalan.

"Rahu ja demokraatliku eduka elluviimise nimel, hea tahte ja sihikindluse märgina, teie juuresolekul hävitame oma relvad vabal tahtel," lausus Kurdistani kogukondade liidu kaasesimees Bese Hozat.

Rahvusriigi asemel hakkas PKK aja jooksul rääkima kurdide autonoomiast ja suurematest õigustest. Öcalan leiab, et 40 000 inimelu maksnud võitlus on jõudnud lõpuni võidukalt.

"Toimunud on vabatahtlik üleminek relvastatud võitluse faasist demokraatliku poliitika ja seaduse järgimise faasi. See ei ole kaotus, vaid seda tuleb pidada ajalooliseks võiduks," ütles Öcalan.

Kurdid nõuavad nüüd otse Türgi presidendilt, et nende poliitiliste nõudmistega arvestataks, et üleminek demokraatlikule poliitikale kujuneks sujuvaks.

Seda nõudmist võimendab Türgis kurdimeelne Võrdsuse ja Demokraatia partei.

"Nüüd seisab täidesaatva võimu juht härra Erdogan suurte ülesannete ees. Kõik on nüüd Erdogani kätes. On aeg astuda demokraatlikke samme. Pall on nüüd Erdogani käes. See on teie jaoks võimalus ajalukku minna, härra Erdogan," lausus Võrdsuse ja demokraatia partei liider Tuncer Bakirhan.

Võrdsuse ja demokraatia partei oli ka vahendajaks 75-aastase Öcalani ja Ankara vahel toimunud kuid kestnud kõnelustele.