Saaremaal tehti kevadel Eestisse jõudnud HIMARS-itest esimesed lasud

Lisaks suurtükiväele on nüüdsest Eestis oma raketivägi. Saaremaa rannikult Läänemerele lastud raketid jõudsid sihtpunkti – 15 kilomeetri kaugusele – kohale vähem kui minutiga.

"Tegelikult suurt viga me merele ei teinud, kuna tegu on treeningrelvadega ja lõhkepead seal ei ole. Maksimum (laskekaugus) on kordades ja kordades suurem. Täpsuse kohta võib öelda seda, et me suudame väga kaugele ja ämbrisse lasta," ütles raketi- ja suurtükiväe üksuse veebel Margus Oras.

Kevadel Eestisse jõudnud HIMARS-ite väljaõppeks on kulunud kuid ja kolonelleitnant Rauno Viitman ütles, et suurtükiväelased on raketiväelasteks ümberõppimisega hakkama saanud.

"Ma arvan, et see ei ole väga keeruline. Kui baasteadmised on all, siis see on lihtsalt relvasüsteemi ümberõpe ja ongi kõik," lausus Viitmann.

Kuna lasud olid tipprelvaga täpsed, andis kolonelleitnant ka õppelaskmisele korraliku hinde.

"Tänane laskmine on ajalooline, lasid meie enda reservväelased ja kõik probleemid ja välja tulnud käteväristamised, mis meil olid esimese laskmise juures – me saime nende olukordadega kõik ise hakkama," ütles Viitmann.