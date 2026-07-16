Pevkur: USA relvatarned jõuavad Eestisse lähikuudel

Pevkur rääkis ERR-ile, et ameeriklastega on saavutatud kokkulepe relvatarnetes.

"Moon on praegu vabastatud, välja arvatud üks moona liikidest – ATACMS on veel ootel, kuna see on eelkõige seotud USA operatsioonidega Iraanis. Mis puudutab teisi moonaliike, siis need on kõik vabastatud. Lähikuudel peaksid need Eestisse jõudma – loodame pigem varem kui hiljem –, aga praegu lepitakse logistilisi üksikasju kokku, millal on võimalik lennuk järele saata," sõnas Pevkur.

Kevadel märkis kaitseminister, et kõige suurem probleem oli seotud mitmikraketiheitja HIMARS-i laskemoonaga.

"Mis puudutab HIMARS-i treeningmoona ja GMLRS-süsteeme, siis see on kõik vabastatud. Kõik, mis peab meile tulema, ka tuleb. Nagu ma ütlesin, siis HIMARS-i puhul on ka teine moon ATACMS, mis sõltub praegu eelkõige sellest, millised on arengud Iraanis," ütles Pevkur.

Moona transportimiseks eelistab Eesti õhutransporti, kuna see on kiirem, kuid on varuvariandina kaalutud ka meretransporti.

Kuigi tarne hilines neli kuud, siis edasised tarned selle tõttu nihkes ei ole, kinnitas kaitseminister.

Jätkuvalt viibivad ATACMS-id on pika laskeulatusega taktikalised raketid, mis tabavad kuni 300 kilomeetri kauguseid sihtmärke.

Kevadel alanud Iraani sõja tõttu lükkas USA edasi relvatarned Euroopale. Endine kaitseväe juhataja Martin Herem ütles toona, et kui viivitus jääb järgmise kahe kuni kolme aasta sisse, siis ei ole asjad veel väga halvasti.

Eesti kaitseväe relvastuses on kuus HIMARS-i (M142 High Mobility Artillery Rocket System) mitmikraketiheitjat, mis anti kaitseväele üle möödunud aasta 30. aprillil. Samad relvasüsteemid on ka Leedul ja Lätil.

Aprillis allkirjastasid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ja USA kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin lepingu kolme uue HIMARS-i raketiheitja soetamiseks, mis peaksid Eestisse jõudma 2027. aastal.