Elron muudab raudteeremondi tõttu Tallinna-Rakvere liini sõiduplaani

"Muudatused puudutavad hilisõhtust Tallinna-Rakvere ja varahommikust Rakvere-Tallinna väljumist, mida teenindatakse Tapa ja Rakvere vahelisel lõigul kuni suve lõpuni rongi asemel bussiga," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et muudatuse põhjuseks on see, et taristuomanik, AS Eesti Raudtee, rekonstrueerib Tapa-Rakvere lõigul raudteed.

Sõiduplaani muudatused kestavad 14. juulist kuni 1. septembrini.

Elroni esindaja rõhutas, et regulaarsetel reisijatel tuleks sõiduplaan kindlasti üle vaadata, sest sõiduajad on muutunud ka vahepealsetes peatustes.

Alates esmaspäevast, 14. juulist kuni 1. septembrini muutub Tallinna-Rakvere liinil kell 23:03 Balti jaamast väljuva Tallinna-Rakvere reisi nr 226 saabumisaeg Rakveresse, mis senise 00:37 jõuab kohale kell 00:53.

Alates teisipäevast, 15. juulist kuni 1. septembrini muutub Rakvere-Tallinna reisi nr 221 väljumisaeg: senise 5:20 asemel hakkab see väljuma kell 4:56 ja saabub Balti jaama kell 6:57 nagu ka varasemas sõiduplaanis oli.

Elroni esindaja teatas, et seoses muudatustega vähendab ettevõte bussisõitu sisaldava reisi puhul kahe väljumise piletihinda veebist ostes kuue euroni tavapileti ja nelja euroni sooduspileti puhul.

Elron juhtis ka tähelepanu sellele, et hommikune ja õhtune Tallinna-Rakvere rong peatub Tapal neljandal teel Tartu suuna perroonil. Kõik ülejäänud reisid peatuvad Narva suuna perrooni ääres.

Ettevõtte palus võimalike ebamugavuste pärast vabandust.