Sisekontroll: Tallinna pinkide hange oli suunatud konkreetsetele toodetele

Tallinna sisekontroll leidis keskkonna- ja kommunaalameti pinkide ja välikäimlate hankeid uurides, et ametil ei ole lepingutest piisavat ülevaadet ning linnamööbli hankes olid toodete kirjeldused koostatud konkreetsete ettevõtete müüdavate toodete alusel.

Tallinna sisekontrolöri teenistuses valminud memo toob välja, et keskkonna- ja kommunaalameti praktika linnamööbli seotamise ja välikäimlate rendi ning hoolduse riigihangete planeerimisel ja menetluste läbiviimisel olnud küsitav.

Linnamööbli hange, mis puudutas näiteks pinke, toole ja prügikaste, korraldati selle aasta alguses eeldatava maksumusega 5,6 miljonit eurot, kuid sisekontrolli hinnangul olid toodete tehnilised kirjeldused üles ehitatud konkreetsete ettevõtete müüdavate toodete näitajatele ehk samaväärseid tooteid oli kellelgi teisel praktiliselt võimatu pakkuda.

"Mõõdud millimeetri täpsusega, täpsed värvikoodid, disainis viidatud konkreetsete ettevõtete tootefotodele ja joonistele," kirjeldas sisekontrolör Kaur Siruli.

Tema sõnul on kohati piiratud konkurentsi ning koheldud pakkujaid ebavõrdselt, millest tulenevalt on oht, et raha pole kasutatud säästlikult. Ka ei ole sisekontrolli hinnangul tagatud kõigi hankemenetluste läbipaistvust ning kontrollitavust.

"Hange oli jaotatud viieks osaks, neist suurima, 3,3 miljonit eurot, võitis Extery OÜ, kes oli ka hanke esimese osa ainus pakkuja. Seega puudus turuhinna võrdlus ning leping võis kujuneda turuhinnast kallimaks. Suuruselt teise hanke osa võitis osaühing Dambis Eesti (leping 1,7 miljonit eurot)," tõi sisekontrolli memo välja.

Hanke tehnilised kirjeldused vastasid sisekontrolli hinnangul suuresti konkreetsete tootjate ja edasimüüjate ehk Extery OÜ ja OÜ Dambis Eesti toodetele. Kasutati ka nende fotosid, jooniseid ja täpseid mõõte, ilma et oleks välja toodud selged kriteeriumid samaväärsusele.

"Kuigi samaväärsed tooted olid lubatud, oli mõne puhul see sisuliselt välistatud, kuna tooted olid kaitstud intellektuaalomandiga," sedastas sisekontroll.

Näiteks lükati tagasi pakkumus, kus pakutud pinki ja prügikasti ei hinnatud samaväärseks, sest prügikast oli disainilt mahukam ja pingi seljatoa laudise jaotus oli erinev ehk koosnes kolmest ühesugusest lauast.

"Hankija põhjendustest nähtus, et sooviti täpselt selliste omaduste ja väljanägemisega elemente, mida toodavad ja müüvad ainult konkreetsed ettevõtted. Selline lähenemine on vastuolus riigihangete seaduse põhimõtetega ning piirab konkurentsi," tõi sisekontroll välja.

Siruli rõhutas, et hankija ei või tehnilises kirjelduses nimetada kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu ega tootmisviisi, mis võiks anda mõnele ettevõtjale või tootele eeliseid teiste ees või välistada nende osaluse.

16. juuni seisuga oli raamlepingute alusel tehtud viis tellimust kokku 915 000 euro eest, suurim neist Extery OÜ-lt hinnaga 669 000 eurot.

"Ebapiisava lähteülesande tõttu tuleb osa mööblit ümber paigutada, kuna paigalduse kohad ei vasta ootustele või segavad liikumist. Hinnanguliselt vajab ümberpaigutamist ca 10 protsenti esimeses tellimuses paigaldatud elementidest, mille maksumus on ligi 4000 eurot," märkis sisekontroll.

Käimlate hange pälvis samuti kriitikat

Rahul pole sisekontroll ka välikäimlate tellimisega. Selleks korraldas keskkonna- ja kommunaalamet kevadel kolm järjestikust riigihankemenetlust ning hanke maksumus oli 150 000 eurot. Puudujääke leidis sisekontroll kõigis menetlustes.

Esimese hanke 56 käimla tellimiseks võitis Toilet OÜ, kes tegi pakkumuse summas 86 180 eurot. Kümme päeva hiljem tunnistati hange kehtetuks, tuues põhjenduseks muutunud vajadused. Nimelt selgus, et tarvis on akendega käimlaid ja täiendavad kaheksa käimlat. Sisekontroll tõi välja, et ka 2024. aastal katekestati sarnaselt hankemenetlus pärast pakkumuste laekumist.

Teine hange korraldati 64 käimla tellimiseks, kuid kõik neli pakkumust lükati mittevastavuse tõttu tagasi.

"Asjaolu, et ükski pakkuja ei suutnud tingimustele vastavat pakkumust esitada, tekitab küsimuse hankedokumentide selgusest," tõdes sisekontroll ja lisas, et varasemate hinnainfode avalikustamine tõi kaasa potentsiaalse konkurentsi kahjustumise.

Kolmas hange 64 käimla tellimiseks viidi läbi väljaspool riigihangete registrit, kuid see pole kooskõlas riigihangete seadusega.

"Dokumentide haldus oli puudulik, osa toiminguid ei dokumenteeritud nõuetekohaselt. Pakkumuste esitamiseks anti ebamõistlikult lühike aeg (mõned tunnid). Võitjaks kuulutati Cramo Estonia AS, kuigi ettevõtte pakkumus ei vastanud nõuetele," loetles sisekontroll memos vajakajäämisi.

Lepingu sõlmimisel võeti aluseks pakkumus summas 94 135 eurot, läbirääkimisi pakkumiste üle ei peetud ning linn vormistas ametliku otsuse pakkumuste kohta pärast lepingu sõlmimist.

Kõige selle põhjal leidis sisekontroll, et ameti korrashoiu osakonnal ja ametil laiemalt ei ole täitmisel olevatest ja lõppevatest lepingutest piisavat ülevaadet ning hangete planeerimise protsess, eriti tehniliste kirjelduste ettevalmistamine vajab parandamist.

Siruli tõi memos välja, et pealinna tänavuses hankeplaanis on riigihankeid kokku 142 ehk kaks hanget moodustavad neist väikse osa, kuid võttes arvesse ka muud taustainfot, tuleb ametil seada prioriteediks riigihangete korralduse parandamine.

Selleks peaks keskkonna- ja kommunaalamet sisekontrolli hinnangul võimalikult kiiresti tõhustama hankelepingute haldamist, hangete planeerimist ja korraldamist ning hanke eest vastutajatel tuleks alustada nende ettevalmistamist vähemalt kolm kuni kuus kuud enne hanke väljakuulutamist.

Seejuures peaks amet keskenduma teenuste ja kaupade hankimisel tehnilistes kirjeldustes soovitud tulemusele või funktsioonile, mitte tootja- või mudelipõhistele ja konkreetsete ettevõtete pakutavatele lahendustele ning vältida konkurentsi piiravaid tingimusi, soovitas sisekontroll.