Tänavu on kukeseeni erakordselt palju

Tänavu on kukeseeni nii palju, et Lõuna-Eesti korilased toovad neid metsadest välja tonnide viisi. Kokkuotsijatel on tekkinud tihe konkurents. Kokkuostuhind on püsinud seeneliste jaoks stabiilselt kolme euro juures.

Anu Palover on metsasaaduste kokkuostuga tegelenud pea 30 aastat. Hooajal sõidab ta iga päev läbi Võru- ja Põlvamaa pea 500 kilomeetrit, teeb ligemale poolsada peatust ja toimetab sedaviisi kuni esimese lumeni välja.

"Praegu tuuakse ainult kukeseeni. Kivipuravikud on kadunud. Neid ei ole. Muidu tavaliselt peaks juba olema ja ei ole ka riisikaid ega mustikaid ikkagi jälle. See on juba, et kolmas aasta ei ole mustikaid ka," sõnas Palover.

Avo Pang on ühes kaasaga tegelenud kokkuostuga juba paarkümmend aastat. Mustikate puuduse üle kurdab temagi. Kukeseeni on haruldaselt palju.

"Tänavu aasta on tohutud seened ja maainimestele on ka see hea aasta, sest hind ei ole langenud. Eelmine aasta oli selle aja peale juba hind 1.50 eurot, aga täna me saame maksta kolm eurot," lausus Pang.

Seeneline Roll käib seenel töö kõrvalt ja sedagi nii palju kui on võimalik

"No kaks-kolm korda on käidud. Saan kuskil 100 euri ikka, aga alati võiks rohkem olla. Saan mõne kopika juurde, jalutan metsas, vaatan, naudin loodust ja muud midagi," sõnas seeneline.

Mõlemad kokkuostjad koguvad olenevalt päevast 500 kuni tuhat kilo seeni, ent nemad pole kaugeltki ainsad kokkuostjad.

"Konkurents on tugev ja seepärast, et minu ringi peal on peale minu veel kaheksa ostjat. Ei kujuta ette, kuhu need seened küll viiakse edasi, aga öeldakse, et Euroopa on suur ja lai," sõnas Palover.

Kuigi võiks arvata, et kallis ostukorv ja kõrged maksud on pannud inimesi rohkem metsa poole vaatama, siis kokkuostjate sõnul on korilasi hoopis vähemaks jäänud.

"Rahvast jääb iga aastaga järjest vähemaks. Kes käivad metsas, kes on korilased. Noori on ehk ainult neli, kes on sellel aastal on lisandunud," ütles Pang.